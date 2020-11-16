Конкурс социальных проектов "Инносоциум" пройдет в третий раз

Социальная платформа Фонда Росконгресс - Фонд Инносоциум объявляет о начале третьего Всероссийского конкурса социальных проектов "Инносоциум". Конкурс проводится при поддержке Совета Федерации Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования, а также Российского союза ректоров. Его цель - привлечь внимание молодежи к решению актуальных социально значимых проблем.

Отборочный этап конкурса стартует 16 ноября и завершится 31 января 2021 года. Студенческие коллективы со всей России могут заявить о своих проектах, заполнив электронную форму на сайте innosocium.ru.

До 14 февраля 2021 года Совет экспертов определит полуфиналистов, которые поборются за грант в 300 000 рублей в каждой из номинаций и получат возможность представить свои проекты жюри конкурса под председательством заместителя Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Галины Кареловой. Среди других членов жюри - представители органов власти, ведущих компаний, общественных и благотворительных организаций.

Критериями отбора проектов станут их социальная значимость и потенциал, оригинальность идеи, качество подачи, а также план продвижения и ожидаемый социальный эффект.

В преддверии третьего сезона конкурса "Инносоциум" Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков отметил, что конкурс стал успешной площадкой для реализации безграничного потенциала молодых людей, воплощения в жизнь проектов, которые могут внести существенный вклад в прорывное развитие социальной сферы. "Крайне важно привлекать талантливую молодежь к решению социально значимых проблем и создавать площадки, на которых будут вырабатываться пути их решения. Конкурс проводится в третий раз и уже успел зарекомендовать себя в качестве такой площадки. Уверен, что по итогам проведения конкурса этого года мы увидим много ярких и важных для жизни общества проектов" - отметил глава ведомства.

Об особой актуальности и востребованности Конкурса говорит количество участников. В предыдущем сезоне свои работы представили студенты 256 вузов из 70 регионов нашей страны. На конкурс было подано более 600 заявок.

Награждение победителей конкурса "Инносоциум" и презентации их уже реализованных проектов состоятся на площадках крупнейших мероприятий Фонда Росконгресс в 2021 году.