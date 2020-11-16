Физики представили технологию для контроля молний

Ученые Университета Нового Южного Уэльса и их коллеги из Австралии и США представили технологию контроля за молниями с помощью лазера.

Как сообщается в научной статье, опубликованной в журнале Nature Communications, направляющий лазерный луч смог "запустить" молнию в нужное время в нужное место, заранее разрядив накопленную в грозовой туче энергию.

Исследователи провели эксперимент в лабораторных условиях, создав разряд с помощью пары плоских параллельных заряженных пластин, разделенных слоем воздуха. На пластинах, как на обкладках конденсатора, накапливался заряд. В момент его разряда возникала крошечная молния на случайном участке одной пластины и быстро ударяла в случайный участок второй.

Чтобы исключить варианты случайности, они применили полый луч специального лазера. При его включении разряды начинали бить строго в одну точку.

Как объяснили ученые, за счет давления света частицы удерживаются внутри и подталкиваются вперед, сильно нагреваясь и вызывая ионизацию соседних частиц воздуха. Возникает подобие невидимой нити, которая контролирует электрический разряд с высочайшей точностью.

В реальности инструмент для "управления молниями" может сильно отличаться от лабораторного. Но эксперимент показал, что теоретически можно воздействовать лазером на взвешенные в воздухе частицы, а это может обезопасить от молний важные объекты.