Korean Air и Asiana Airlines объединятся в гигантскую авиакомпанию

Крупнейшая авиакомпания Южной Кореи Korean Air получит контроль над вторым авиаперевозчиком страны Asiana Airlines. Созданная путем объединения единая национальная авиакомпания станет одной из крупнейших в мире, войдя в десятку самых крупных перевозчиков планеты.

Непосредственной причиной для слияния двух авиакомпаний стали серьезнейшие проблемы Asiana Airlines, которая очень сильно пострадала от кризиса авиационной отрасли из-за пандемии коронавируса, а также предыдущие проблемы компании, уверенно шедшей к банкротству. Ранее холдинг Kumho, который владеет Asiana, уже пытался продать компанию группе местных инвесторов, но сделка в итоге расстроилась, а потому пришлось искать новое решение проблемы второй крупнейшей южнокорейской компании и передавать ее под контроль кредиторов.

В итоге правительство Республики Корея провело заседание с участием представителей государственного банка Korea Development Bank (KDB), который возглавляет группу кредиторов, контролирующих сейчас оказавшуюся в непростой ситуации Asiana Airlines. На совещании было принято решение о покупке Korean Air 30,77 процента акций Asiana Airlnes. По итогам сделки Korean Air будет владеть 63,9 процентами акций Asiana. Общая сумма операции по финансовому спасению Asiana составит около двух с половиной триллионов вон (ок. 2,3 млрд. долл.). Сделка будет проведена через компанию Hanjin KAL, которая владеет Korean Air. При этом Korean Air продаст свои акции на 2,5 триллиона вон, а банк KDB потратил полмиллиарда вон на покупку этих акций, а также вложит еще 300 млрд вон в конвертируемые облигации Hanjin KAL.

Итогом сделки станет объединение Korean Air и Asiana Airlines, а также слияние трех лоукостеров - Jin Air, Air Seoul и Air Busan, которые принадлежат двум этим авиакомпаниям. На основе всего этого появится крупная авиакомпания мирового масштаба.

По итогам прошлого года, Korean Air занимала 19-е, а Asiana Airlines - 29-е место в мире по показателям объемов перевозки грузов и пассажиров, а по численности парка самолетов Korean Air находится на 18-м месте. Ожидается, что новая единая компания, которая сохранит название Korean Air, войдет в десятку крупнейших авиаперевозчиков планеты. Совокупная стоимость имущества и активов оценивается в предварительном порядке на уровне 40 триллионов вон или 36 млрд. долларов. Если же объединить показатели объемов грузовых и пассажирских перевозок Korean Air и Asiana, то это новый авиагигант Южной Кореи вообще будет на седьмом месте в мире.

Эксперты правда предупреждают, что на пути слияния компаний могут возникнуть сложности. Против объединения выступили профсоюзы авиаперевозчиков, негативно относятся к планам и в холдинге Hanjin. Кроме того, для сделки необходимо также будет получать одобрение и со стороны Антимонопольного комитета Республики Корея, так как новая компания будет полностью доминировать на рынке внутренних авиаперевозок. Впрочем, судя по настрою правительства, банков-кредиторов и большинства остальных ключевых участников, объединение скорее всего состоится, а Asiana Airlines после более 30 лет существования исчезнет несмотря на то, что многие считали ее по уровню сервиса лучше, чем Korean Air.