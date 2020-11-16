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16.11.2020 17:51
Рубрика: Власть

Лавров: РФ готова помочь восстановлению объектов всемирного наследия в Сирии

Текст: Юрий Когалов
ЮНЕСКО пора проявить твердый характер и заняться случаями грубого нарушения ее принципов и идеалов. Такое мнение выразил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в статье "Гуманитарные горизонты ЮНЕСКО", опубликованной на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

По его словам, "несмотря на свою природную "мягкость", ЮНЕСКО временами все же следует проявлять твердый характер. "Организации нельзя оставаться в тени в ситуациях, связанных с грубыми нарушениями ее высоких принципов и идеалов", - отметил Лавров. Речь идет о таких достойных порицания сюжетах, как "зачистка" образовательного пространства Украины и Латвии от русского языка, а также наблюдаемых в Прибалтике и ряде западных государств случаях ограничения свободы слова и давления на российские СМИ.

Фото: Александр Качкаев
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По мнению главы МИД РФ, не должна оставаться за пределами внимания ЮНЕСКО и Сирия. "Международному сообществу во главе с ЮНЕСКО пора принять действенные меры по восстановлению объектов всемирного наследия в Сирии, пострадавших от рук террористов. Российская Федерация готова этому всемерно способствовать", - отметил Лавров.

Он напомнил, что организации неоднократно удавалось преодолевать различные трудности, в том числе финансовые. Сейчас учреждение столкнулось с новым вызовом - пандемией коронавируса. "Не сомневаюсь, что и этот сложный этап будет с достоинством пройден, и ЮНЕСКО продолжит свой курс на построение мира, основанного на "нравственной и интеллектуальной солидарности человечества", - написал министр.

По его мнению, политизация ЮНЕСКО сдерживает ее эффективность. "Необходимо исключить из повестки дня несвойственные для организации вопросы территориальной целостности и суверенитета, вывести за скобки саму возможность сведения счетов между государствами на площадке всемирного форума", - считает Лавров. Он выразил сожаление в связи с "непрекращающимися попыткам продвижения в ЮНЕСКО политически ангажированных и конъюнктурных по своей сути проектов, сформированных в духе печально известной концепции "порядка, основанного на правилах", вступающих в противоречие с традиционными для организации принципами консенсуса, инклюзивности и диалога".

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