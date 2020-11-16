Лидер КНДР впервые за 25 дней появился на публике

Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые за 25 дней появился на публике, проведя в воскресенье заседание политбюро ЦК Трудовой партии Кореи. Такую информацию распространило южнокорейское агентство Yonhap, ссылаясь на Центральное телеграфное агентство Кореи.

По данным Yonhap, это первое появление Ким Чен Ына с 22 октября. В тот день он посетил кладбище в провинции Пхёнан-Намдо, где почтил память китайских народных добровольцев, погибших в ходе Корейской войны, пишет РИА Новости.

Отмечается, что во время заседания политбюро Ким Чен Ын обсудил коронавирус и противоэпидемическую ситуацию в республике. Он также прояснил задачи партии, военных и экономики по дальнейшей борьбе с COVID-19. Северокорейский лидер призвал усилить противоэпидемическую работу и подчеркнул необходимость сохранения повышенной боевой готовности.