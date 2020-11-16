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16.11.2020 03:10
Рубрика: В мире

Лидер КНДР впервые за 25 дней появился на публике

Фото: STR / KCNA VIA KNS / AFP Фото: STR / KCNA VIA KNS / AFP
Фото: STR / KCNA VIA KNS / AFP

Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые за 25 дней появился на публике, проведя в воскресенье заседание политбюро ЦК Трудовой партии Кореи. Такую информацию распространило южнокорейское агентство Yonhap, ссылаясь на Центральное телеграфное агентство Кореи.

Фото: KCNA VIA KNS / AFP
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По данным Yonhap, это первое появление Ким Чен Ына с 22 октября. В тот день он посетил кладбище в провинции Пхёнан-Намдо, где почтил память китайских народных добровольцев, погибших в ходе Корейской войны, пишет РИА Новости.

Отмечается, что во время заседания политбюро Ким Чен Ын обсудил коронавирус и противоэпидемическую ситуацию в республике. Он также прояснил задачи партии, военных и экономики по дальнейшей борьбе с COVID-19. Северокорейский лидер призвал усилить противоэпидемическую работу и подчеркнул необходимость сохранения повышенной боевой готовности.

В мире Восточная Азия Северная Корея Лидер КНДР Ким Чен Ын

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