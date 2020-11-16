Mail.ru запускает игровой облачный сервис - конкурента GeForce Now

Игровой бренд MY.GAMES, входящий в Mail.ru Group, объявил о запуске публичного бета-теста нового сервиса облачного гейминга - MY.GAMES Cloud.

На этом поприще российская компания собирается подвинуть GeForce Now от Nvidia, стартовавший в феврале текущего года.

Используемые в подобных платформах технологии позволяют играть в современные игры независимо от технических возможностей компьютера.

На первоначальном этапе пользователи смогут опробовать такие проекты, как Tom Clancy's Rainbow Six, серию Assassin's Creed, Watch Dogs, Dying Light, PUBG, League of Legends, Warface, Conan Exiles и другие.

Заявлена поддержка интеграции библиотек наиболее популярных платформ: Steam, Uplay, Epic Games Store, Origin и т.д.

Выбрать можно из двух тарифов: бесплатный Basic - 23 часа игры в месяц в FullHD-качестве; и Ultimate - 70 часов игрового времени ежемесячно в 4К 120 FPS с самыми высокими настройками графики. При этом разовая сессия не ограничена по времени, как, например, в GeForce Now, где даже в премиальном варианте подписки каждые 6 часов происходит дисконнект.

Для ULTIMATE доступна бесплатная пробная версия на первые 120 минут, а полная стоимость составляет 999 рублей в месяц.

Серверы расположены в Москве и Санкт-Петербурге - в радиусе 1500-2000 км от них разработчики обещают комфортный геймплей при наличии устойчивого соединения, в дальнейшем покрытие будет расширяться.

Бета-тест доступен только на Windows, но в 2021 году планируется запустить версии для Mac OS, Android, iOS и SmartTV. Также разрабатывается интеграция с "ВКонтакте" - в будущем пользователи смогут играть в облаке через социальную сеть непосредственно в браузере.

В случае с GeForce Now проблема сервиса заключалась в нежелании крупных издателей работать с платформой - оттуда постепенно пропадали интересные проекты.

Будущее же MY.GAMES Cloud во многом также будет зависеть от того, как будет выстроена работа со сторонними площадками и издательствами.