Макрон высказался за независимую от США стратегию обороны Европы

"Соединенные Штаты будут уважать нас, как союзников, только если мы серьезно отнесемся к своей позиции, и если у нас будет собственный суверенитет в отношении нашей обороны", - сказал Макрон.

В интервью изданию Макрон также подверг критике позицию министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая второго ноября в комментарии для Politico сказала, что Европа в ближайшем будущем останется зависимой от военной защиты США.

"Я полностью не согласен со статьей, опубликованной министром обороны Германии", - сказал президент Франции, добавив, что, по его мнению, канцлер Германии Ангела Меркель разделяет его позицию по этому вопросу.