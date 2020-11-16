55 лет назад была запущена межпланетная автоматическая станция "Венера-3" - первый в истории освоения космоса аппарат, достигший другой планеты.

"Венера-3" была запущена 16 ноября 1965 года в 4 часа 19 минут по московскому времени с космодрома Байконур. Станция массой почти в тонну состояла из орбитального отсека и спускаемого аппарата. Последний представлял собой сферу диаметром 90 сантиметров: внутри находился металлический глобус Земли с вымпелом, а также научные приборы. Перед запуском все тщательно стерилизовали, чтобы исключить биологическое загрязнение далекой планеты.

Спускаемый аппарат был снабжен парашютом для мягкой посадки. К сожалению, использовать его не получилось. 1 марта 1966 года станция достигла Венеры и врезалась в ее поверхность в районе от −20° до +20° по широте и от 60° до 80° восточной долготы. За время полета со станцией "Венера-3" было проведено 63 сеанса связи. Были получены научные данные о космическом и околопланетном пространстве, в частности, об энергетических спектрах потоков ионов солнечного ветра за пределами магнитосферы Земли. Большой объем траекторных измерений представлял ценность для изучения проблем сверхдальней связи и межпланетных перелетов.

Чуть раньше "Венеры-3", 12 ноября 1965 года, с Байконура запустили станцию "Венера-2", которая имела такую же конструкцию. Станция "Венера-2" пролетела вблизи планеты на расстоянии всего 24 тысячи километров 27 февраля 1966 года.

Из-за интенсивного солнечного излучения электроника станций вышла из строя еще на подлете. Тем не менее полет ознаменовался настоящим прорывом, поскольку "Венера-3" стала первым в истории человечества космическим аппаратом, оказавшимся на поверхности другой планеты.

А первым аппаратом, который осуществил мягкую посадку на Венеру, стала советская автоматическая межпланетная станция "Венера-7". Она была запущена 17 августа 1970 года.