МИД: Москва выражает соболезнования в связи с кончиной главы МИД Сирии

Российская сторона выражает соболезнования в связи с кончиной главы МИД Сирии Валида Муаллема. Об этом информагентствам заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

"Он был опытнейшим дипломатом... В его лице мы потеряли очень надежного партнера и искреннего друга", - заявил Богданов. "Я его лично очень любил, уважал, меня с ним связывает 40 лет интенсивного общения, и когда я работал в Дамаске, и когда еще он был послом в Вашингтоне", - добавил он.

"Мы выражаем искренние соболезнования и его сыну, и супруге, и всем сирийцам в связи с такой утратой. Печально, что такие люди уходят", - отметил замглавы МИД РФ.

Ранее агентство SANA сообщило, что руководитель внешнеполитического ведомства Сирии Валид Муаллем ушел из жизни в возрасте 79 лет. Причина смерти не раскрывается. В МИД он проработал свыше 55 лет, за эти года он успел послужить в Танзании, Саудовской Аравии, Испании, Великобритании, Румынии и США. Министерство он возглавлял с 2006 года.