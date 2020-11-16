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16.11.2020 10:01
Рубрика: Власть

МИД: Москва выражает соболезнования в связи с кончиной главы МИД Сирии

Текст: Юрий Когалов

Российская сторона выражает соболезнования в связи с кончиной главы МИД Сирии Валида Муаллема. Об этом информагентствам заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

Фото: AFP/LOUAI BESHARA
Умер глава МИД Сирии Валид Муаллем

"Он был опытнейшим дипломатом... В его лице мы потеряли очень надежного партнера и искреннего друга", - заявил Богданов. "Я его лично очень любил, уважал, меня с ним связывает 40 лет интенсивного общения, и когда я работал в Дамаске, и когда еще он был послом в Вашингтоне", - добавил он.

"Мы выражаем искренние соболезнования и его сыну, и супруге, и всем сирийцам в связи с такой утратой. Печально, что такие люди уходят", - отметил замглавы МИД РФ.

Ранее агентство SANA сообщило, что руководитель внешнеполитического ведомства Сирии Валид Муаллем ушел из жизни в возрасте 79 лет. Причина смерти не раскрывается. В МИД он проработал свыше 55 лет, за эти года он успел послужить в Танзании, Саудовской Аравии, Испании, Великобритании, Румынии и США. Министерство он возглавлял с 2006 года.

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