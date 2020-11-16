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16.11.2020 18:34
Рубрика: Экономика

Честные частоты

Минцифры предлагает обязать сотовых операторов блокировать номера мошенников
Текст: Ирина Алпатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 258(8312)
Минцифры предлагает обязать операторов связи устанавливать системы противодействия телефонному мошенничеству и блокировать номера, которые используются для спама и мошенничества. Законопроект об этом министерство намерено обсудить с другими министерствами, ЦБ и участниками рынка, сообщил "Коммерсантъ".
Операторы будут блокировать телефонные номера, по которым от абонентов поступят жалобы на спам и мошенничество. Фото: Сергей Михеев Операторы будут блокировать телефонные номера, по которым от абонентов поступят жалобы на спам и мошенничество. Фото: Сергей Михеев
Операторы будут блокировать телефонные номера, по которым от абонентов поступят жалобы на спам и мошенничество. Фото: Сергей Михеев

В отрасли напоминают, что такие антифрод-платформы уже есть у всех крупных операторов и банков. Когда звонок идет с номера банка, но система это не подтверждает, она блокирует вызов и направляет банку уведомление. В "Теле2" уверены, что для масштабирования данного решения достаточно изменений на уровне подзаконных актов, а не закона.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
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Прописанная в законопроекте установка антифродовых устройств может стать дополнительным финансовым бременем для операторов, которое в результате ляжет на плечи потребителей, опасается Николай Комлев, председатель Совета ТПП РФ по развитию информационных технологий и цифровой экономики. Совсем другое дело, если государство предпишет операторам реагировать на такие звонки по особому алгоритму. Тогда к процессу можно подключить технологии искусственного интеллекта.

Направить борьбу с мошенничеством в сторону поведенческой аналитики предлагают и эксперты в области информационной безопасности. "Различные голосовые помощники уже сейчас неплохо умеют распознавать речь человека, можно было бы применять эту технологию на стороне оператора для автоматического анализа начала разговора", - говорит Алексей Дрозд, начальник отдела информационной безопасности "СёрчИнформ".

Подобное решение ("Голосовой Antifraud") в рамках "регуляторной песочницы" в ближайшее время планирует опробовать МТС. "Эта разработка позволит в режиме реального времени без участия человека и без анализа содержания переговоров отслеживать мошеннические звонки клиентам банков и блокировать их", - рассказывают в пресс-службе компании.

В III квартале 2020 года ЦБ передал операторам информацию о 9,6 тыс. номеров, заподозренных в мошенничестве, а заблокировано всего 66, сообщает "Коммерсантъ". Кроме того, во II квартале 87% из 29 тыс. мошеннических банковских операций совершено также с использованием мобильного телефона. Главная причина массовости таких атак - ее дешевизна и относительная безопасность участников, считает Дрозд.

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Сама идея усиливать противодействие фроду - правильная, уверен Комлев. Экономика и взаимодействия людей уходят в сетевую среду, так что мошенничество в этой среде будет активно развиваться. Операторы постоянно держат руку на пульсе. "Мы продолжаем постоянно работать над совершенствованием своих антифрод-систем и активно взаимодействуем по этой теме с участниками рынка и регулятором", - подчеркивают в "Вымпелкоме" (бренд "Билайн").

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