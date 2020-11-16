Минюст сообщил о постепенном демонтаже клеток в судебных залах

Министерство юстиции РФ сообщило, что в ЕСПЧ находится более 900 жалоб от российских подсудимых, сидевших во время своих процессов в клетках. Из них 130 жалоб поступило в этом году.

"Начиная с 2014 года Европейский суд последовательно придерживается позиции, согласно которой содержание заявителей в зале суда в месте, огороженным металлическими прутьями с перекрытием из проволоки (далее - металлическая клетка), является недопустимым", - рассказывают в минюсте.

Россия принимает меры, и клетки постепенно уходят в прошлое. Изменены правила проектирования зданий судов, теперь закладывать клетки в проекты новых дворцов правосудия нельзя. А в действующих залах клетки демонтируются. "По сообщению Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации, в настоящее время организована и планомерно осуществляется постепенная замена металлических клеток в залах судебных заседаний на светопрозрачные кабины (в рамках выделенных бюджетных ассигнований на строительство и реконструкцию судов общей юрисдикции)", - рассказали в минюсте.

Кроме того, в Госдуме находится законопроект, запрещающий клетки. Что же касается стеклянных кабин, то, как подчеркивают в Минюсте России, ЕСПЧ считает их допустимыми при соблюдении определенных правил.

"Федеральная палата адвокатов РФ давно говорит о необходимости убрать клетки из судов. Более того, мы экспертно прорабатывали эту инициативу совместно с коллегами из Совета Федерации", - рассказал "РГ" статс-секретарь ФПА России Константин Добрынин.

По его словам, клетки появились в какой-то старой инструкции советского минюста в конце 1970-х годов прошлого века и практически никогда не реализовывались как метод.

"Впервые в жизнь клетка пришла 14 апреля 1992 года - тогда в зале № 5 Ростовского дома правосудия проходил процесс над серийным убийцей Андреем Чикатило, но тогда идея государства была скорее в том, чтобы сохранить жизнь чудовищу во время процесса и для торжества правосудия, а не распространять обычай на всех остальных, - напомнил Константин Добрынин. - Но впоследствии этот опыт пригодился во время судов над гангстерами 90-х годов".

К середине 1994-го клетки были установлены практически во всех залах судов, где рассматривались уголовные дела, хотя, как подчеркивает статс-секретарь ФПА, закона, позволяющего устанавливать в судебных залах железные клетки, не существует - по-прежнему это регулируется внутриведомственными инструкциями.

"Где-то с 2004 года началась планомерная замена клеток на светопрозрачные модульные кабины, но проект прошел относительно успешно лишь в Москве и Санкт-Петербурге. В целом по России доля кабин составляет примерно 30 процентов", - говорит он.