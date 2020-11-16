Минобороны РФ: В Карабах вернулись еще 482 беженца

В понедельник вечером Минобороны РФ сообщило об очередной колонне беженцев, которую российские миротворцы сопроводили из Еревана в Степанакерт.

"16 ноября 2020 года в Нагорный Карабах с территории Республики Армения вернулись 482 человека", - отметили в нашем военном ведомстве. Там уточнили, они ехали в 19 автобусах, а вместе с ними в дороге были патрульные машины "голубых касок" и наша военная полиция.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что 15 ноября в Нагорный Карабах с территории Армении в сопровождении патрулей российских миротворцев и нашей военной полиции в места проживания вернулись 725 человек. Они покинули свои дома из-за боевых действий.

Таким образом, на сегодняшний день количество беженцев, возвратившихся в Карабах, превысило 1200 человек.