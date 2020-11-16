Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 500 "Об утверждении примерной формы договора об образовании по дополнительным общеобразовательным программам"

Зарегистрирован 13.11.2020 г. № 60884

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 13.11.2020 г.

Вступает в силу с даты вступления в силу совместного приказа Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ "О признании утратившим силу приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 октября 2013 г. № 1185 "Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам" (зарегистрирован Минюстом России 24 января 2014 г., регистрационный № 31102).