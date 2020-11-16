Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 500 "Об утверждении примерной формы договора об образовании по дополнительным общеобразовательным программам"

Новости

Президент Беларуси поздравил Одре Азуле с 75-летием ЮНЕСКО 13:46
Стало известно, за сколько сдают самые дорогие квартиры Петербурга 13:37
Новая система ответственности производителей заработает в 2021 году 13:36
Мурашко: От гриппа в России привито около 40% населения 13:36
Мишустин призвал сократить время ответа "скорой" на звонки пациентов 13:29
Турецкие власти призвали закрыть Стамбул из-за коронавируса 13:23
Путин поздравил Санду с победой на выборах президента Молдавии 13:18
Лукашенко поручил решить вопрос об уплате дорожного сбора 13:18
На трассе М-4 в Краснодарском крае ограничили движение фур 13:15
Россияне на 70% чаще стали ремонтировать автомобили и мелкую бытовую технику 13:11
Певица Диана Гурцкая заболела COVID-19 13:09
В России авиакомпании усилили дезинфекцию самолетов 12:56
Додон поздравил Санду с победой на президентских выборах 12:55
В России могут запретить трубочки для коктейлей и ватные палочки 12:45
Пашинян взял на себя ответственность за ситуацию с Нагорным Карабахом 12:35
Чернышенко хочет запустить нацпроект по туризму к лету 12:20
В воронежской колонии пресекли деятельность террористической сети 12:11
В Москве зарегистрировано 6360 новых случаев COVID-19 12:02
Швеция не будет водить карантин даже из-за рекордной заболеваемости COVID-19 12:02
"Автодор" завершил работы на трассе "Урал" в рамках строительства ЦКАД 12:00
Зрители назвали лучшие фильмы, сериалы, актеров и актрис 2020 года 11:48
Увольнять из-за постов в соцсетях стали в два раза чаще 11:38
Тренер объяснила низкую популярность онлайн-тренировок в изоляцию 11:36
В Минприроды проведут проверку срыва закупки мусорных контейнеров 11:34
В Челябинской области режим ограничений продлен до конца декабря 11:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
16 ноября 2020 г.

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 500 "Об утверждении примерной формы договора об образовании по дополнительным общеобразовательным программам"

Дата подписания 16 сентября 2020 г.
Опубликован 16 ноября 2020 г.

Зарегистрирован 13.11.2020 г. № 60884

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 13.11.2020 г.

Вступает в силу с даты вступления в силу совместного приказа Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ "О признании утратившим силу приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 октября 2013 г. № 1185 "Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам" (зарегистрирован Минюстом России 24 января 2014 г., регистрационный № 31102).

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 500
(pdf, PDF, 613 Кб)