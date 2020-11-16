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16.11.2020 18:45
Рубрика: Власть

Миллион для педагога

Минпросвещения продлит программу "Земский учитель"
Текст: Ксения Семенко
Российская газета - Федеральный выпуск № 258(8312)
Программа по поддержке учителей, переезжающих в малые города и села, будет длиться до тех пор, пока все вакансии в сельской местности не будут закрыты. Об этом рассказал заместитель министра просвещения Андрей Николаев.
Есть села, куда учителей доставляют на вертолете. Это по-настоящему подвижническая работа. Фото: Аркадий Колыбалов Есть села, куда учителей доставляют на вертолете. Это по-настоящему подвижническая работа. Фото: Аркадий Колыбалов
Есть села, куда учителей доставляют на вертолете. Это по-настоящему подвижническая работа. Фото: Аркадий Колыбалов

- Сейчас количество вакансий для учителей составляет по стране, включая малые города, около 8 тысяч, - рассказал он. - Было принято решение, что мы эту программу продлеваем. Я напомню, что она изначально была рассчитана только на три года - на 2020-2022 годы. Но мы так или иначе не остановимся, пока вакансии в разные годы не будут удовлетворены.

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Напомним, программа "Земский учитель" рассчитана на педагогов, переезжающих на работу в села и малые города (с населением до 50 тысяч человек). Участники программы получают 1 миллион рублей, а на Дальнем Востоке - 2 миллиона. Эти "подъемные" ничем не облагаются. На новом месте нужно отработать не менее пяти лет. В этом году в сельскую местность по программе поехали уже 1800 педагогов.

- Есть села, куда учителей доставляют на вертолете. На мой взгляд, это по-настоящему подвижническая работа, - отмечают в минпросвещения.

Власть Работа власти Госуправление Общество Образование Правительство Минпросвещения

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