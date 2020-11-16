Минтруд предложил расширить меры соцподдержки для бездомных

Гражданам без определенного места жительства могут расширить меры соцподдержки и предоставлять помощь адресно. Проект федерального закона об этом подготовил Минтруд, документ проходит общественное обсуждение.

Так, бездомных предлагают информировать о возможности получения ими различных видов помощи при оказании им срочных социальных услуг, к которым относятся, например, предоставление бесплатного горячего питания. При этом, сведения о таких гражданах и полученных ими соцуслугах должны фиксироваться в специальном акте вместе с индивидуальными рекомендациями об улучшении условий жизнедеятельности.

Нуждающимися в социальном обслуживании документ предлагает признавать не только тех, у кого нет места жительства, утеряны или отсутствуют документы. Должны учитываться "иные обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить жизнедеятельность либо требуют оказания неотложной помощи и предоставления социальных услуг", следует из законопроекта. Это позволит более комплексно подходить к выявлению лиц, которым нужна социальная поддержка, говорится в пояснительной записке к нему.