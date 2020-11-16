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16.11.2020 16:33
Рубрика: Власть

Миротворцы в Карабахе сопровождают беженцев и контролируют дороги

Текст: Юрий Гаврилов
Российские миротворцы начали разминировать территорию Лачинского коридора, связывающего Армению и Нагорный Карабах. Такие инженерные операции "голубые каски" очень часто вынуждены проводить в районах, где недавно шли интенсивные боевые действия. Причем их очистка от взрывоопасных предметов порой растягивается на месяцы, а то и годы.

У наших саперов такого запаса времени нет. В Карабах едут местные жители, и миротворцы делают все, чтобы их путь домой оказался безопасным. "Сейчас происходит обмен телами погибших, происходит очистка дороги от взрывоопасных предметов, неразорвавшихся боеприпасов. Дорога готовится к возвращению беженцев, которые желают вернуться обратно в Степанакерт", - так на видео, распространенном Минобороны РФ, объяснил ситуацию замкомандующего российским миротворческим контингентом Алексей Полюхович.

Фото: Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Судя по сообщениям военного ведомства, подразделения "голубых касок" не ограничиваются инженерной разведкой и разминированием дорог в Лачинском коридоре. Работа идет по всему Нагорному Карабаху. Она, в частности, сопровождается восстановлением инфраструктуры городов и сел, эвакуацией с трасс разбитой армейской техники - ее в регионе предостаточно. Уже есть первые результаты. "В Степанакерте восстановлена организация дорожного движения, электро- и водоснабжение социальных объектов гражданской инфраструктуры и жилых домов", - отметили в Минобороны РФ.

Между тем, на аэродром Эребуни под Ереваном продолжают садиться наши военно-транспортные самолеты с миротворцами, техникой и грузами. По данным на утро понедельника, за сутки тяжелые Ил-76 и Ан-124 выполнили 18 таких рейсов. Они доставили на Южный Кавказ солдат и офицеров 15-й мотострелковой бригады и 58 бронетранспортеров, грузовых автомобилей повышенной проходимости, автоцистерн и экскаваторов. После разгрузки военнослужащие и все это "хозяйство" своим ходом отправится в Карабах.

Туда же, точнее в Степанакерт, отправилась оперативная группа центрального аппарата МЧС России. Тридцать ее специалистов вместе с техникой доставил в Ереван спецборт министерства. Накануне глава чрезвычайного ведомства Евгений Зиничев сказал, что эти люди "на месте оценят обстановку и скоординируют дальнейшие действия по оказанию необходимой помощи гражданскому населению". Напомним, что по Указу президента РФ "О дополнительных мерах по поддержанию мира в Нагорном Карабахе", представители МЧС наряду с Погранслужбой ФСБ России и другими федеральными органами исполнительной власти РФ войдут в состав Межведомственного центра гуманитарного реагирования.

Его уже формирует в Степанакерте оперативная группа Минобороны России во главе с генералом Андреем Волковым. Полноценно Центр заработает с 20 ноября. В его задачу, помимо прочего, входит обеспечение безопасности при возвращении беженцев в Карабах. Такой миссией наши миротворцы уже занимаются. Так, в минувшие субботу и воскресенье они сопроводили из Армении в Степанакерт в общей сложности 28 автобусов с 725 жителями города.

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А в Анкаре продолжаются переговоры между представителями России и Турции о создании Совместного наблюдательного центра по Нагорному Карабаху. Он будет располагаться на территории Азербайджана, а его сотрудники займутся сбором информации об остановке в Карабахе и выполнении конфликтующими сторонами положений совместного заявления руководителей трех государств от 9 ноября.

В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщение, что Реджеп Эрдоган внес на рассмотрение парламента страны указ об отправке турецких военных в Азербайджан. "Там будет мониторинговый центр, на территории Азербайджана. Туда нужно отправить турецких военных. Это выполнение внутренних процедур, предусмотренных внутренним законодательством Турецкой Республики. Это внутреннее дело Турции. А что касается договоренности о создании Совместного мониторингового центра на территории Азербайджана, то это продукт двусторонней договоренности России и Турции", - объяснил Песков.

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