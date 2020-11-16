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16.11.2020 11:37
Рубрика: Власть

Мишустин дал три месяца на сокращение штата министерств и ведомств

Текст: Владимир Кузьмин
Премьер-министр Михаил Мишустин объявил о начале оптимизации системы управления с 1 января 2021 года. "И не растягивать, а провести ее за три месяца - до 1 апреля", - подчеркнул глава правительства на оперативном совещании со своими заместителями.
Фото: Дмитрий Астахов/ РИА Новости Фото: Дмитрий Астахов/ РИА Новости
Фото: Дмитрий Астахов/ РИА Новости
Фото: РИА Новости www.ria.ru
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"Нужен не огромный, а рационально сформированный штат компетентных специалистов и четко определенная сфера ответственности каждого органа исполнительной власти", - заявил премьер. Сейчас почти 20 процентов должностей в министерствах и ведомствах остаются вакантными. После проведенного анализа деятельности федеральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений в правительстве подготовили ряд решений по их оптимизации:

- на 5 процентов сократить штат центральных аппаратов, где около 20 процентов вакансий;

- на 10 процентов - в территориальных органах ведомств, в которых среднее количество вакансий 18 процентов.

"Делать это будем в основном за счет вакантных позиций, - уточнил Мишустин. - При этом сохранятся все финансовые ресурсы, в том числе материальное стимулирование, которые были до оптимизации ведомств". Вопросами административной реформы займется специальная рабочая группа. Все министерства и ведомства, их территориальные органы должны будут соответствовать рекомендованному стандарту, а их структура будет зависеть от численности всего ведомства.

- Все эти меры позволят повысить эффективность работы исполнительной власти, - уверен председатель правительства. - Важно, чтобы вся система государственного управления работала четко и слаженно, соответствовала ожиданиям и запросам людей и была сосредоточена на решении главной задачи - повышении качества жизни каждого человека за счет роста экономики и социальной сферы.

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