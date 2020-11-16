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16.11.2020 18:37
Рубрика: Власть

Оперативное вмешательство

Михаил Мишустин объявил о сокращении госаппарата с 1 января 2021 года
Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Федеральный выпуск № 258(8312)
За три месяца премьер-министр Михаил Мишустин намерен оптимизировать государственный аппарат страны. Новая попытка административной реформы начнется с 1 января, а ее результаты будут известны к 1 апреля 2021 года. Об этом глава кабмина заявил на совещании с вице-премьерами.
Михаил Мишустин: Граждане смогут напрямую обращаться к чиновникам, от которых зависит решение их проблем. Фото: РИА Новости Михаил Мишустин: Граждане смогут напрямую обращаться к чиновникам, от которых зависит решение их проблем. Фото: РИА Новости
Михаил Мишустин: Граждане смогут напрямую обращаться к чиновникам, от которых зависит решение их проблем. Фото: РИА Новости

Сократить количество госслужащих в России пытались несколько раз за последнее десятилетие. За 2011-2013 годы планировалось урезать их численность сразу на 20 процентов. В 2016 году к вопросу снова вернулись, постановив сократить штат на 10 процентов. Однако из данных Росстата всякий раз следовало, что установленные показатели не достигались. Так, в 2013 году количество федеральных госслужащих стало меньше всего на восемь процентов по отношению к началу 2010 года. А в 2016 году Счетная палата отчиталась о снижении только на 5,6 процента "единиц", отдельно заметив, что это происходит за счет сотрудников низшего звена при увеличении разного рода начальников. Третья попытка была объявлена в прошлом году. За 2020-2021 годы предполагалось на 10 процентов урезать штат центральных аппаратов федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ) и на 15 процентов - их территориальных подразделений. Также планировалось структурно усовершенствовать госаппарат, что дало бы дополнительное сокращение. Теперь настало время реализовать эти планы на практике.

Фото: Дмитрий Астахов/ РИА Новости
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"Откладывать реформу больше нельзя. Важно быстро и качественно настроить систему государственного управления, как и поручал президент, - заявил вчера Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. - Поэтому предлагаю начать оптимизацию системы управления с 1 января. И не растягивать, а провести ее за три месяца - до 1 апреля". Нужен не огромный, а рационально сформированный штат компетентных специалистов и четко определенная сфера ответственности каждого органа исполнительной власти, отметил глава правительства.

Сейчас почти 20 процентов должностей в министерствах и ведомствах остаются вакантными. После проведенного анализа деятельности федеральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений в правительстве подготовили конкретные показатели оптимизации: в центральных аппаратах, где около 20 процентов вакансий, штат должен быть сокращен на 5 процентов, а в территориальных органах министерств и ведомств с их 18 процентами вакансий - на 10 процентов. "Делать это будем за счет в основном вакантных позиций, - заявил глава кабмина. - При этом сохранятся все финансовые ресурсы, в том числе материальное стимулирование, которые были до оптимизации ведомств". Процент сокращений может меняться. Если министерство или ведомство превысило показатель для центрального аппарата, то ему разрешено сохранить часть ставок в территориальных подразделениях, и наоборот.

Откладывать реформу больше нельзя. Важно быстро и качественно настроить систему государственного управления

Отдельным постановлением Михаил Мишустин определил стандарты к структуре федеральных органов исполнительной власти. По новым требованиям, штатная численность департаментов в министерствах должна составлять не менее 40 человек, управлений в ведомствах - не менее 25, отделов в составе департамента или управления - не менее 5, а самостоятельного отдела - не менее 10 сотрудников. Для обеспечивающих подразделений, на которые возложены, например, кадровые, антикоррупционные, юридические, бухгалтерские и иные функции, устанавливается ограничение - не более 30 процентов общей численности сотрудников.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
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Отдельное требование прописано к заместителям руководителей федеральных органов исполнительной власти. Они должны координировать работу не менее двух департаментов или управлений. В исключительных случаях, связанных в том числе с особенностью деятельности, министерствам и ведомствам разрешат отступать от установленных рекомендаций. Такое решение будет принимать специальная подкомиссия по вопросам оптимизации структуры и численности федеральных органов исполнительной власти правительственной комиссии по проведению административной реформы.

До 20 ноября руководители министерств и ведомств должны представить в министерство финансов и аппарат правительства предложения о сокращении предельной численности в своих ФОИВах. При наличии территориальных подразделений нормативы их штатной численности и структурных подразделений необходимо установить до 1 февраля. Минфину после анализа всех поступивших предложений предстоит не позднее 16 декабря внести в правительство проекты соответствующих нормативных правовых актов, закрепляющих предельную численность госслужащих ФОИВ.

Важно, чтобы вся система государственного управления работала четко и слаженно, соответствовала ожиданиям и запросам людей

Все организационно-штатные мероприятия в министерствах и ведомствах Михаил Мишустин постановил провести до 1 апреля. До 1 мая в правительстве ожидают доклады об их завершении. "Все эти меры позволят повысить эффективность работы исполнительной власти, - уверен Мишустин. - Важно, чтобы вся система государственного управления работала четко и слаженно, соответствовала ожиданиям и запросам людей и была сосредоточена на решении главной задачи - повышении качества жизни каждого человека за счет роста экономики и социальной сферы".

При проведении административной реформы важно наладить надежный и эффективный механизм обратной связи между людьми и государством. "Чтобы каждый, кому требуется помощь, мог напрямую обратиться в ведомство или к должностному лицу, от которого зависит решение его проблемы, а главное - оперативно получить ответ на свое обращение, добиться результата", - пояснил Мишустин. Для этого будут расширены возможности Единого портала государственных и муниципальных услуг. "Пилотными" станут министерства и ведомства, чьи услуги сегодня особенно востребованы. "Каждый гражданин из личного кабинета на портале сможет направить обращение в министерство здравоохранения, министерство просвещения, Фонд обязательного медицинского страхования, а также в любой из органов государственной власти регионов или местного самоуправления, и через портал госуслуг получить ответы на свои обращения", - сказал премьер.

Инфографика "РГ"/Леонид Кулешов/Александра Белуза
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