Мишустин пообещал гражданам прямую связь с ведомствами и чиновниками

Граждане смогут напрямую обращаться к чиновникам, от которых зависит решение их проблем, пообещал премьер-министр Михаил Мишустин.

При проведении административной реформы, реализация которой должна завершиться к 1 апреля следующего года, важно наладить надежный и эффективный механизм обратной связи между людьми и государством, подчеркнул глава правительства на оперативном совещании со своими заместителями.

"Чтобы каждый, кому требуется помощь, мог напрямую обратиться в ведомство или к должностному лицу, от которого зависит решение его проблемы, а главное, оперативно получить ответ на свое обращение, добиться результата", - разъяснил он.

Для этого будут расширены возможности Единого портала государственных и муниципальных услуг. Пилотными станут министерства и ведомства, чьи услуги сегодня особенно востребованы.

"Каждый гражданин из личного кабинета на портале сможет направить обращение в министерство здравоохранения, министерство просвещения, Фонд обязательного медицинского страхования, а также в любой из органов государственной власти регионов или местного самоуправления, и через портал госуслуг получить ответы на свои обращения", - сказал Мишустин.

"Такой формат взаимодействия - важная часть сервисной модели государства, которая создается для удобства людей", - подчеркнул премьер-министр.