Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал власти регионов действовать на упреждение, не дожидаясь ухудшения ситуации с коронавирусом. Несвоевременность решений губернаторов по введению ограничительных мер ставит под угрозу жизнь людей.

Глава кабмина провел заседание президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом. Нагрузка на системы здравоохранения в регионах растет, констатировал он и поставил ряд задач губернаторам. "Люди должны оперативно получать помощь: и на дому, и в поликлиниках, и, конечно, при поступлении в больницы, - подчеркнул Мишустин. - Руководителям субъектов необходимо постоянно поддерживать резерв свободных коек, как минимум в 20%, обеспечить доступность необходимых лекарств и своевременный их заказ на федеральном уровне".

В случае необходимости нужно будет предоставлять участковым врачам и службам "Скорой помощи" дополнительный автотранспорт. Для этого предстоит использовать свободные машины органов власти, бюджетных предприятий, а также привлекать транспорт частных компаний-перевозчиков. Мишустин уточнил, что правительство уже выделило регионам на это более 15 млрд рублей.

Еще одна задача для региональных властей - сократить время ответа "скорой помощи" на звонки пациентов. Для этого потребуется усилить кол-центры, рекомендовал Мишустин. По его словам, к этой работе следует привлекать и волонтеров - в том числе психологов.

Своевременность решений по борьбе с COVID - это ключевой критерий эффективности действий власти, напомнил премьер. Но "к сожалению, решения во многих регионах принимаются слишком медленно, а это недопустимо сегодня", констатировал он. Это же касается и принятия решений по введению необходимых ограничений. Опоздание с ними ставит под угрозу жизни людей, считает глава кабмина. Он призвал губернаторов учитывать мнение главных санитарных врачей регионов при выработке стратегии введения ограничительных мероприятий и контролировать исполнение санитарных правил.

Главе минздрава Михаилу Мурашко премьер поставил задачу держать под личным контролем ситуацию с наличием коек и лекарств в регионах. "И, конечно, оперативно реагировать, если их не хватает", - добавил он. На лекарствах глава кабмина остановился отдельно. "Надо сформировать их достаточный запас для того, чтобы оперативно предоставлять регионам в случае необходимости", - обратился он к Мурашко. Актуальной остается и проблема перегруженности медиков, которые борются с COVID. "Особенно непросто приходится медицинским работникам в малых городах, где вплотную столкнулись с нехваткой персонала", - сказал премьер. В связи с этим правительство решило профинансировать создание выездных бригад, в которые войдет персонал ведущих медучреждений страны. Субсидии на это получат 32 медучреждения.