Мишустин рассказал о создании выездных бригад медиков для борьбы с COVID

Новости

Президент Беларуси поздравил Одре Азуле с 75-летием ЮНЕСКО 13:46
Стало известно, за сколько сдают самые дорогие квартиры Петербурга 13:37
Новая система ответственности производителей заработает в 2021 году 13:36
Мурашко: От гриппа в России привито около 40% населения 13:36
Мишустин призвал сократить время ответа "скорой" на звонки пациентов 13:29
Турецкие власти призвали закрыть Стамбул из-за коронавируса 13:23
Путин поздравил Санду с победой на выборах президента Молдавии 13:18
Лукашенко поручил решить вопрос об уплате дорожного сбора 13:18
На трассе М-4 в Краснодарском крае ограничили движение фур 13:15
Россияне на 70% чаще стали ремонтировать автомобили и мелкую бытовую технику 13:11
Певица Диана Гурцкая заболела COVID-19 13:09
В России авиакомпании усилили дезинфекцию самолетов 12:56
Додон поздравил Санду с победой на президентских выборах 12:55
В России могут запретить трубочки для коктейлей и ватные палочки 12:45
Пашинян взял на себя ответственность за ситуацию с Нагорным Карабахом 12:35
Чернышенко хочет запустить нацпроект по туризму к лету 12:20
В воронежской колонии пресекли деятельность террористической сети 12:11
В Москве зарегистрировано 6360 новых случаев COVID-19 12:02
Швеция не будет водить карантин даже из-за рекордной заболеваемости COVID-19 12:02
"Автодор" завершил работы на трассе "Урал" в рамках строительства ЦКАД 12:00
Зрители назвали лучшие фильмы, сериалы, актеров и актрис 2020 года 11:48
Увольнять из-за постов в соцсетях стали в два раза чаще 11:38
Тренер объяснила низкую популярность онлайн-тренировок в изоляцию 11:36
В Минприроды проведут проверку срыва закупки мусорных контейнеров 11:34
В Челябинской области режим ограничений продлен до конца декабря 11:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Каким мы запомним Армена Джигарханяна
Каким мы запомним Армена Джигарханяна
Семнадцать премьер недели по ТВ и в Сети с 16 по 22 ноября
Семнадцать премьер недели по ТВ и в Сети с 16 по 22 ноября
В России создали многоразовые защитные маски с серебром и медью
В России создали многоразовые защитные маски с серебром и медью
16.11.2020 13:33
Рубрика: Власть

Мишустин рассказал о создании выездных бригад медиков для борьбы с COVID

Текст: Татьяна Замахина
Нагрузка на системы здравоохранения в регионах в связи с коронавирусом растет, медиков не везде хватает. Правительство в связи с этим профинансирует создание выездных бригад из состава ведущих медицинских учреждений страны для оказания помощи в регионах. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

- Особенно непросто приходится медицинским работникам в малых городах, где вплотную столкнулись с нехваткой персонала, - сказал премьер-министр на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Песков заявил об отсутствии общего плана ограничений по COVID-19

Чтобы помочь регионам обеспечить качественную медицинскую помощь людям, правительство выделяет средства на создание мобильных выездных бригад медиков и организацию их работы, заявил он.

- Также будет оперативно оказываться консультативно-методическая помощь медицинским работникам в регионах, - добавил глава кабмина.

Мишустин уточнил, что субсидии, которые выделяет правительство, получат медицинские институты и клиники, где есть серьезная научная школа и обширная практика. По его словам, в стране насчитывается 32 таких учреждения, в том числе Центр им. Пирогова и Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии Минздрава РФ.

"Из профессионалов, работающих в этих структурах, будут сформированы бригады, которые станут выезжать в регионы, - заявил премьер-министр. - Они помогут наладить процесс оказания медицинской помощи больным с коронавирусом, а также вести прием людей по тем врачебным специальностям, которых на местах не хватает".

Фото: Кирилл Шипицин/РИА Новости
Лечить россиян от коронавируса будут дистанционно

По словам главы правительства, "это поможет снизить нагрузку на региональные системы здравоохранения, что сейчас в условиях распространения коронавируса особенно востребовано".

- Рассчитываем, что благодаря этим мерам людям более оперативно будет оказываться помощь, а пациентов с хроническими заболеваниями можно будет оградить от серьезных осложнений здоровья в будущем, - сказал Мишустин.

Он также напомнил о необходимости продолжать и плановые медосмотры, регулярные консультации граждан у специалистов.

Власть Работа власти Внутренняя политика Власть Работа власти Регионы Общество Здоровье Правительство Председатель Правительства Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин поздравил Санду с победой на выборах президента Молдавии
Мишустин призвал сократить время ответа "скорой" на звонки пациентов
Макрон высказался за независимую от США стратегию обороны Европы
SpaceX совершила второй пилотируемый запуск Crew Dragon к МКС
Ученые обнаружили способные подавлять COVID-19 растительные продукты
Адвокаты разработали алгоритм защиты от травли и клеветы в интернете
Бастрыкин: Противодействие коррупции идет системно и наступательно