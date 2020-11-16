Мишустин рассказал о создании выездных бригад медиков для борьбы с COVID

Нагрузка на системы здравоохранения в регионах в связи с коронавирусом растет, медиков не везде хватает. Правительство в связи с этим профинансирует создание выездных бригад из состава ведущих медицинских учреждений страны для оказания помощи в регионах. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

- Особенно непросто приходится медицинским работникам в малых городах, где вплотную столкнулись с нехваткой персонала, - сказал премьер-министр на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Чтобы помочь регионам обеспечить качественную медицинскую помощь людям, правительство выделяет средства на создание мобильных выездных бригад медиков и организацию их работы, заявил он.

- Также будет оперативно оказываться консультативно-методическая помощь медицинским работникам в регионах, - добавил глава кабмина.

Мишустин уточнил, что субсидии, которые выделяет правительство, получат медицинские институты и клиники, где есть серьезная научная школа и обширная практика. По его словам, в стране насчитывается 32 таких учреждения, в том числе Центр им. Пирогова и Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии Минздрава РФ.

"Из профессионалов, работающих в этих структурах, будут сформированы бригады, которые станут выезжать в регионы, - заявил премьер-министр. - Они помогут наладить процесс оказания медицинской помощи больным с коронавирусом, а также вести прием людей по тем врачебным специальностям, которых на местах не хватает".

По словам главы правительства, "это поможет снизить нагрузку на региональные системы здравоохранения, что сейчас в условиях распространения коронавируса особенно востребовано".

- Рассчитываем, что благодаря этим мерам людям более оперативно будет оказываться помощь, а пациентов с хроническими заболеваниями можно будет оградить от серьезных осложнений здоровья в будущем, - сказал Мишустин.

Он также напомнил о необходимости продолжать и плановые медосмотры, регулярные консультации граждан у специалистов.