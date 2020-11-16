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16.11.2020 22:41
Рубрика: Власть

Мишустин выделил 200 млн на выездные бригады для лечения больных с COVID-19

Текст: Владимир Кузьмин
Премьер-министр Михаил Мишустин выделил 200 миллионов рублей на обеспечение работы мобильных бригад для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

В их составе специалисты из федеральных медицинских учреждений и профильных вузов выезжают в регионы с наиболее сложной эпидемиологической ситуацией, чтобы на месте консультировать коллег и оказывать помощь больным. В этой работе участвуют 32 медицинских учреждения, подведомственных Минздраву. Выделенные средства пойдут на оплату труда специалистов и командировочные расходы.

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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- Рассчитываем, что благодаря этим мерам людям более оперативно будет оказываться помощь, а пациентов с хроническими заболеваниями можно будет оградить от серьезных осложнений здоровья в будущем, - заявил Михаил Мишустин на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

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