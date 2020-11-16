МОК уверен, что Олимпиада в Токио будет безопасной

Международный олимпийский комитет (МОК) уверен, что Япония способна организовать безопасные спортивные соревнования, даже несмотря на тяжелую ситуацию с пандемией коронавируса. Об этом заявил президент МОК Томас Бах в ходе своего визита в Токио.

В качестве примера Бах привел успешное проведение в Японии местных профессиональных лиг и даже международных соревнований со зрителями. Олимпиада, которая летом следующего года пройдет в Токио, по мысли МОК и организаторов, должна стать символом единства человечества.

По мнению главы МОК, дополнительным подспорьем может оказаться появление вакцины. При этом Бах заявил, что МОК готов взять на себя расходы по вакцинированию спортсменов. Однако же оно не будет обязательным. Что касается вакцинации болельщиков, этот вопрос останется на усмотрение японских властей.