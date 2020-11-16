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16.11.2020 19:23
Рубрика: Спорт

Пандемии вопреки

МОК уверен, что Олимпиада в Токио будет безопасной
Текст: Сергей Сокольский
Российская газета - Федеральный выпуск № 258(8312)
Международный олимпийский комитет (МОК) уверен, что Япония способна организовать безопасные спортивные соревнования, даже несмотря на тяжелую ситуацию с пандемией коронавируса. Об этом заявил президент МОК Томас Бах в ходе своего визита в Токио.
Фото: SOPA Images/Getty Images Фото: SOPA Images/Getty Images
Фото: SOPA Images/Getty Images

В качестве примера Бах привел успешное проведение в Японии местных профессиональных лиг и даже международных соревнований со зрителями. Олимпиада, которая летом следующего года пройдет в Токио, по мысли МОК и организаторов, должна стать символом единства человечества.

МОК возьмет на себя расходы по вакцинации олимпийцев

По мнению главы МОК, дополнительным подспорьем может оказаться появление вакцины. При этом Бах заявил, что МОК готов взять на себя расходы по вакцинированию спортсменов. Однако же оно не будет обязательным. Что касается вакцинации болельщиков, этот вопрос останется на усмотрение японских властей.

Спорт Олимпийские игры Спортивные организации МОК

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