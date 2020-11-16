МОК возьмет на себя расходы по вакцинации олимпийцев

Международный олимпийский комитет (МОК) возьмет на себя расходы по вакцинации атлетов, которые примут участие в Олимпийских Играх в Токио в 2021 году. Соответствующее заявление на пресс-конференции в японской столице сделал президент МОК Томас Бах, передает телерадиокомпания NHK.

Спортивный функционер выразил уверенность, что Япония в состоянии справиться с организацией соревнований в условиях пандемии коронавируса. При этом Бах отметил, что вакцинация не является обязательным условием для участия в Олимпиаде.

Напомним, что руководитель МОК Томас Бах с 15 ноября находится с четырехдневным визитом в Токио. Сегодня он провел встречи с премьером Японии Ёсихидэ Сугой, главой оргкомитета "Токио-2020" и губернатором японской столицы Юрико Коикэ, на которых обсудил вопросы подготовки к Играм.

Проведение Олимпиады было отложено на год из-за распространения COVID-19 в мире. Планируется, что состязания состоятся с 23 июля по 8 августа.