Российская столица ждет участников чемпионата Европы по скалолазанию. Турнир во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой станет третьим по счету и заключительным для европейских скалолазов этапом отбора на Олимпийские игры-2020.

На кону одна путевка у мужчин и одна у женщин, которые будут разыграны по итогам дисциплины "многоборье" 21-28 ноября. Однако борьба за них начнется с первых дней турнира: по результатам выступления на чемпионате Европы в отдельных дисциплинах (скорости, боулдеринге и трудности) будет определено по двадцать сильнейших скалолазов-универсалов, которые будут допущены до квалификации многоборья.

Напомним, что на данный момент определены по 16 участников ОИ у мужчин и женщин. Первый этап отбора на Олимпийские игры-2020 прошел в августе 2019 года на чемпионате мира в Хатиодзи. Вторым этапом стал Олимпийский квалификационный турнир в Тулузе (28 ноября - 1 декабря 2019 года).

Третья волна отбора - континентальные чемпионаты Европы, Азии, Америки, Африки и Океании.

Тем временем прошла Пленарная ассамблея Международной федерации спортивного скалолазания. Ежегодное мероприятие впервые состоялось в онлайн-формате. Изначально оно было запланировано на март 2020 года.

Участникам ассамблеи был представлен стратегический план до 2028 года. В нем заданы ориентиры развития скалолазания, проведения соревнований на ближайшие два олимпийские цикла. Прошли и выборы столицы чемпионата мира 2023 года. Турнир примет швейцарский Берн. Также на него претендовали Китай и Корея. Участникам были презентованы календарь 2021 года и введение новых квот на Кубке мира начиная с 2022 года.

Отдельным пунктом в повестке дня было развитие параклайминга. Это вид спорта и вид активного отдыха для людей с ограниченными возможностями, который заключается в лазании по естественному (скалы) или искусственному (скалодром) рельефу.

Следующая Пленарная ассамблея пройдет в Париже 23-24 апреля 2021 года.