Сборная России потерпела первое поражение в нынешнем розыгрыше Лиги наций, уступив на выезде туркам со счетом 2:3.

Матч в Стамбуле получился богатым на события. Команда Станислава Черчесова вела в счете, затем осталась в меньшинстве после спорного удаления, а в начале второй половины арбитр Шимон Марциняк назначил пенальти в наши ворота, вызвавший затем массу вопросов. При этом если говорить об эпизоде с красной карточкой, то ее могло и не быть, если бы не ошибка Магомеда Оздоева.

Как бы то ни было, перед последним туром Россия лидирует в группе, имея в своем активе те же восемь очков, что и венгры. При этом по дополнительным показателям наши футболисты опережают ближайшего конкурента. Это означает, что для победы в группе нашим достаточно будет обыграть на выезде лишенную всякой турнирной мотивации Сербию. И результат противостояния Венгрии и Турции не будет иметь уже никакого значения.

В то же время если в обоих завтрашних матчах будут зафиксированы ничьи, то сразу у трех команд - России, Венгрии и Турции - будет в активе по девять очков и здесь уже придется считать разницу мячей.

Своими ощущениями от предстоящей встречи с Сербией с "РГ" поделился бывший полузащитник сборной России и московского "Спартака" Александр Мостовой.

Не будь удаления Семенова, могли бы набрать очки в Турции?

Александр Мостовой: Думаю, что не уступили бы. По тому, как развивались события - вполне могли и взять три очка.

Все после матча говорят о судействе. Как считаете, арбитр сработал против наших?

Александр Мостовой: Я бы не сказал, что судейство было таким кошмарным, как о нем говорят. Здесь два ключевых момента - удаление и пенальти. Вечером после матча я смотрел обзор и говорил с одним из судейских экспертов. И он четко все разъяснил. По красной карточке - в принципе, арбитр мог не удалять, но у него были все основания для этого решения. Семенов не ожидал, что такой пас назад будет и изначально проиграл позицию. Да, они с турком держали друг друга, соперник выбегал из-под Андрея один на один. Что касается пенальти, то здесь двоякое впечатление. Кузяев действительно сыграл в мяч, но в динамике, когда уже смотришь повтор, он все равно коснулся ноги. Был бы VAR, возможно, судья изменил бы решение. Однако момент спорный. Так что говорить о предвзятости я бы не стал. Просто не повезло.

В последнем туре россиянам достаточно обыграть в гостях Сербию, чтобы обеспечить себе первое место

Игра россиян удивила вас или вы ждали чего-то подобного?

Александр Мостовой: Мы утром в эфире сидели и рассуждали о том, как будем играть. Я сразу сказал, что выйдут пять защитников. Единственной загадкой была позиция нападающего. Вышел Заболотный, который ничем себя не проявил. Думаю, будь Дзюба в составе, Заболотного и близко бы там не было. Я понимал: если мы будем прессинговать турок, они растеряются. Так и было, но после удаления все сломалось.

Сборная уже пять матчей не может выиграть. Это кризис?

Александр Мостовой: У многих команд бывают неудачные серии, как и у футболистов. Вспомните, сколько мы проигрывали до домашнего чемпионата мира. Кому мы там только не уступали. Но я и тогда говорил: с той группой, которая у нас была, мы обязаны были выходить в плей-офф. Одна из наших ошибок - мы все еще живем тем чемпионатом мира, хотя сборная ничего на нем не выиграла. Все вспоминают встречу с Испанией. Но, по статистике, это был один из худших матчей за всю историю сборной. Если не ошибаюсь, мы владели мячом 20 процентов игрового времени. Но прошли дальше - такое тоже бывает. Вспоминаю поединок чемпионата мира-2010 между Испанией и Швейцарией, когда швейцарцы взяли три очка, хотя в тот день они коснулись мяча лишь дважды: когда забивали гол и когда им отнесли этот мяч в раздевалку, чтобы они взяли его себе на память. Так что все в футболе возможно.

Возвращаясь к Лиге наций, каковы наши шансы на победу в группе?

Александр Мостовой: Очень высокие. Да, уступили туркам, но ничего страшного не произошло, тем более венгры после нас потеряли очки и остались на втором месте. Сербам ничего уже не надо, так что мы должны там побеждать. Вот если бы Венгрия выиграла - тогда да, шансов было бы меньше. А так все нормально. Да даже если не удастся стать первыми здесь в группе, есть ведь еще отборочный турнир. С появлением Лиги наций стало больше матчей и возможностей, хотя, как мне кажется, футбольная общественность все еще гадает - нужен вообще этот турнир или нет.

Добавим, что ранее Россия с Сербией встречались пять раз. Трижды успех праздновали наши футболисты, еще два матча завершились вничью. В последнем поединке между этими командами россияне выиграли в Москве со счетом 3:1.