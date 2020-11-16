Мурашко: В РФ занято 84% больничных коек для больных с коронавирусом

Ситуация с коронавирусом продолжает оставаться напряженной, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса в понедельник, 16 ноября. "За последнюю неделю количество выявляемых случаев оставалось на достаточно высоком стабильном уровне", - сказал он, подчеркнув, что значительно возросло число пациентов в реанимациях. Тем не менее в ряде регионов, в Хакасии, например, ситуацию удалось стабилизировать.

Всего, по словам Мурашко, сегодня по стране развернуто 263 тысячи коек для пациентов с коронавирусом, из которых занято в среднем 84%. В регионах с наиболее сложной ситуацией проводятся мероприятия по использованию этапности: то есть, места в стационарах делятся на койки первичного приема и койки долечивания. "Это позволяет нам, как в военных условиях, более качественно обслуживать тяжелые категории пациентов и по возможности освобождать койки для интенсивного лечения, переводя пациентов на койки для менее тяжелых больных", - говорит министр.

Он также рассказал, что в оказании помощи пациентам с COVID-19 сегодня участвуют 510 тысяч медицинских работников. Амбулаторным больным помогают более 40 тысяч студентов-медиков. Работает система сбора о дефиците средств индивидуальной защиты, что позволяет оперативно реагировать на такие ситуации.