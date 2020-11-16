На фестивале "Спутник над Польшей" покажут фильмы о России и Беларуси

С 19 по 29 ноября 2020 года в Варшаве пройдет 14-й фестиваль фильмов "Спутник над Польшей". Организаторы включили в программу новинки игрового и документального кино России и Беларуси, секцию дебютов, а также ретроспективу советской классики, выставки и мастер-классы.

В рамках конкурса игровых фильмов будут представлены драмы "Сторож" Юрия Быкова и "Город уснул" Марии Игнатенко, психологический триллер "Гипноз" Валерия Тодоровского, победитель 42-го ММКФ "Блокадный дневник" Андрея Зайцева, картина Ивана И. Твердовского "Конференция", которая вошла в конкурс минского "Лiстапада".

Премьера полнометражного дебюта Марии Игнатенко "Город уснул" состоялась в этом году на фестивале в Берлине. Мария - выпускница режиссерского факультета Московской школы нового кино, где она училась у знаменитого Дмитрия Мамули. Главный герой моряк Виктор (его играет Вадик Королев, вокалист, автор песен и композитор в московской инди-поп группе OQJAV), который узнает о смерти жены, покидает корабль и отправляется в больницу, чтобы попрощаться с умершей. Так начинается его путешествие вглубь себя, которое одновременно является путешествием по городу, где все жители впадают в глубокий сон. Виктор исследует свою совесть и пытается найти ответ на вопрос, почему произошла трагедия. Продюсер фильма с белорусскими корнями Константин Фам, чей альманах "Свидетели", снятый в Беларуси, номинировался на премию "Оскар".

Среди фильмов конкурса "Документальная Россия " - работа Марии Поприцак "Пустые страницы" о жизни последней семьи русских царей, фильм "33 слова о дизайне" Натальи Климчук и Ольги Морозовой, а также лента "Андрей Тарковский. Кино как молитва", созданная Андреем Андреевичем Тарковским, сыном известного режиссера.

Организаторы подготовили программу "Волшебное путешествие в мир Андрея Хржановского - 80-летие мастера анимации", в которую включены лучшие работы автора, в том числе "Полторы комнаты" и "Нос или заговор "не таких"".

В секции "Калейдоскоп нового российского кино" будут показаны байопик "Калашников" Константина Буслова, драма "Очень женские истории", а также комедия "Хэппи-энд" Евгения Шелякина.

Программа смотра дополнилась новым разделом "Новый взгляд - дебюты", в него вошли работы режиссеров, снявших свои первые фильмы за последние два года. Среди них - черная комедия "Папа, сдохни!" Кирилла Соколова.

Важное место в программе этого года также займет классика советского кино. Организаторы предлагают публике вспомнить фильмы Андрея Тарковского "Андрей Рублев" и "Сталкер","Я шагаю по Москве" Георгия Данелии.

Показы будут сопровождаться выставками, представлениями, дебатами и мастер-классами.

Для самых молодых зрителей в рамках фестиваля пройдет мастер-классы "Куклы-мотанки". Куклы веками создавались для защиты и помощи людям. По традиции, иглы не используются, а старая одежда - лучший материал.