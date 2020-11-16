Новый областной инфекционный центр под Челябинском принял первых пациентов. Медучреждения инфекционного профиля в регионе не строили с советских времен. Поэтому в условиях роста заболеваемости COVID-19 эта стройка была самой значительной в регионе.

- Нагрузка на медицину сейчас колоссальная, - говорит губернатор Алексей Текслер. - Когда в августе принималось решение о строительстве инфекционной больницы, количество заболевших было небольшим, и многие сомневались в необходимости таких трат. Но сейчас мы понимаем, что решение было абсолютно правильным и своевременным.

Комплекс уже окрестили челябинской "Коммунаркой" - не только за схожую специализацию, но и высокую техническую оснащенность. В распоряжении медучреждения свыше 6500 единиц современного оборудования, стоивших областному бюджету более полумиллиарда рублей. Есть отделение лабораторной диагностики, в том числе для проведения ПЦР и бактериологических анализов, отделения лучевых методов диагностики с компьютерным томографом (второй установлен в реанимации), инструментальной диагностики, эфферентных методов лечения с аппаратами искусственной почки, центральная стерилизационная станция, пункт обработки автотранспорта.

Основной блок нового медицинского городка образуют семь соединенных переходами корпусов. Веером, подобно лучам, расходятся они из одной точки - от приемного покоя. Чтобы в будущем, в "мирное" время, можно было использовать каждый такой "луч" для госпитализации больных с одной инфекцией. Тогда здесь будут лечить и гепатиты, и грипп, и пневмонию, не только COVID-19, как сейчас. Вот и предусмотрели заранее универсальную компоновку с разведением потоков пациентов.

Впрочем, это не единственное, чем примечательна новостройка. Удивительным был темп работ: госпиталь возвели всего за 74 дня.

О том, что Южному Уралу необходима новая и суперсовременная инфекционная больница, заговорили минувшим летом. Региональная казна взяла на себя затраты, связанные с ее строительством, - 2,5 миллиарда рублей. Депутаты Законодательного Cобрания региона проголосовали за изменения в областном бюджете сразу в трех чтениях.

Место для будущего госпиталя также искали, исповедуя рациональный подход. Остановились на участке в поселке Малая Сосновка, расположенном на выезде из Челябинска у Уфимского тракта. Плюсом его посчитали не только транспортную доступность, но и соседство с землями парка индустриальных инноваций, что помогло быстро решить вопросы геодезических изысканий, подготовки инфраструктуры, инженерных коммуникаций.

В августе в чистом поле строители убрали кустарник, проложили временные дороги, забили первые сваи. Это был необычный опыт: параллельно осуществляли все технологические процессы - от возведения корпусов до благоустройства. Были дни, когда из-за дождей подрядчики не могли работать даже под пленкой - замыкало электрику. Тем не менее, когда позволила погода, темп удалось нарастить, привлекая на финишном этапе около тысячи человек, многие из которых выходили в ночные смены. "Трудились очень активно, ответственно", - отмечает руководитель генподрядной организации Рустем Насыров.

Когда больницу передали медикам, те, в свою очередь, провели субботник, чтобы навести "стерильный" порядок. За неделю протестировали приборы, аппаратуру, всю электронику, расставили мебель, готовясь включиться в борьбу с главной на сегодняшний день инфекционной угрозой.

Сюда, в Малую Сосновку, теперь планируют привозить тяжелых больных, поскольку сейчас это самый подготовленный и высокотехнологичный комплекс. В госпитале 100 боксов: 82 для круглосуточного пребывания и 18 реанимационных. Но в экстренной ситуации количество коек может быть увеличено до 382, в чрезвычайной - до 482. Укомплектован и штат - в инфекционном центре свыше 200 медработников. Большая часть из них - сотрудники крупнейшей областной больницы N 3, треть - персонал, привлеченный из других медучреждений. Есть и те, кто ушел было из медицины, но, увидев эту больницу, вернулся в строй. Даже ординаторы и студенты старших курсов медицинского университета призваны на передовую борьбы с инфекцией.

Сейчас, когда специализированный больничный комплекс заработал, власти региона намерены вернуть в плановую медицину часть перепрофилированных медучреждений, которые раньше лечили болезни кровообращения, сердечно-сосудистые заболевания, кардиологические патологии, но из-за пандемии временно сменили специализацию. А чтобы ничто не помешало этим планам, новый центр собираются расширить, увеличив его площадь и, соответственно, вместимость.

Компоновка инфекционного госпиталя такова, что позволяет, как в конструкторе, прибавлять новые блоки к уже существующим корпусам. Фундамент под них заложен, и в ноябре строители готовы приступить ко второй очереди проекта, по завершении которого добавится еще 150 коек, а в случае чрезвычайной ситуации - более 800.

- Мы планируем строительство еще трех корпусов - решение в целом принято. И по времени, и по расходам с точки зрения капитальных затрат мы видим, что эффективность проекта высока, - конкретизирует глава региона.

Развивать больничный городок опять готовятся в рекордные сроки - опыт взаимодействия всех участников строительства уже есть.

Евгений Китаев, Челябинская область