Началась публикация утвержденных демоверсий ЕГЭ-2021

Федеральный институт педагогических измерений (подведомственный Рособрнадзору) начал публиковать утвержденные демоверсии и другие документы по ЕГЭ и ОГЭ 2021 года.

- На сайте уже размещены утвержденные демонстрационные варианты ЕГЭ и ОГЭ 2021 года по математике, русскому языку, иностранным языкам, литературе, обществознанию, истории, биологии, географии, физике, химии, информатике (ОГЭ), а также документы, для проведения итогового собеседования по русскому языку в 2021 году, - сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

При этом ожидается, что самым главным изменением в ЕГЭ-2021 года станет проведение экзамена по информатике на компьютерах. Эта демоверсия еще не утверждена окончательно.

- Публикация утвержденных кодификатора, спецификации и демонстрационного варианта ЕГЭ по информатике 2021 года планируется до 1 декабря, - подчеркнули в Рособрнадзоре.