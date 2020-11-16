Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова призналась, что ей не хватает пенсионных выплат в 85-90 тысяч рублей. В студии программы НТВ "Секрет на миллион" спортсменка рассказала, что не может назвать себя транжирой, но может купить себе кольцо с бриллиантом за 2-3 тысячи долларов. Помимо "общечеловеческой" Бестемьянова, по ее словам, получает пенсию, которую олимпийские чемпионы называют "президентской" или "фетисовской".

Речь идет о стипендиях, которые по указу президента России выплачиваются призерам Олимпийских игр. Для олимпийских чемпионов они первоначально (с 2002 года) составляли 15 тысяч руб. в месяц, с 2011 года - 32 тысячи, с 2019 года выплачиваются в размере 52 тысячи рублей в месяц. Стипендии серебряным и бронзовым призерам Олимпийских игр, которые вышли на пенсию, с 2019 года составляют, соответственно, 39 и 30 тысяч рублей.

При этом средний размер назначенных пенсий в России в этом году составляет 14,9 тысячи рублей, и он нарастает от 11,4 тысячи рублей в Дагестане до 25,3 тысячи рублей (с учетом "северных" надбавок) на Чукотке. Он зависит от социально-экономических особенностей региона, и в частности от установленного для него прожиточного минимума пенсионера. А тот, в свою очередь, колеблется от менее чем 8 тысяч рублей в Чувашии до 19 тысяч рублей на той же Чукотке.

Абсолютное большинство пенсионеров - получатели пенсий по старости (36,3 млн человек), в среднем эти пенсии, по данным Росстата, составляют 15,9 тысячи рублей. Это больше, чем пенсии по инвалидности (9,8 тысячи рублей, которые получают 2,1 млн человек) и по случаю потери кормильца (10,1 тысячи рублей, 1,4 млн человек), а также больше социальных пенсий (9,3 тысячи рублей, 3,2 млн человек). Последние получают, в частности, те люди, у кого нет необходимого стажа работы с "белой" зарплатой (в этом году - минимум 11 лет).

Олимпийские чемпионы получают "президентские" стипендии - 52 тысячи рублей в месяц, серебряные и бронзовые призеры на пенсии - 39 и 30 тысяч

Специальные пенсии получают 459 тысяч человек, пострадавших в результате радиационных и техногенных катастроф и члены их семей, в среднем 13 тысяч рублей. Наиболее крупные государственные пенсии - у 78 тысяч бывших федеральных госслужащих (21,2 тысячи рублей). Негосударственные пенсии в дополнение к государственным получают свыше 1,5 млн бывших сотрудников крупнейших предприятий.

Пенсионные накопления в России развития не получили, формирование обязательных пенсионных накоплений заморожено с 2014 года (добровольная система ей на смену так и не запущена), а те суммы, которые успели сформироваться в этой части пенсионной системы, в большинстве случаев слишком малы для регулярных выплат и при выходе на пенсию выплачиваются единовременно.

Справка "РГ"

Наталья Бестемьянова - знаменитая фигуристка, тренировавшаяся у Татьяны Тарасовой. В дуэте c Андреем Букиным - олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду, четырехкратная чемпионка мира. Ее супруг, чемпион Европы-1981 в одиночном катании Игорь Бобрин, считался одним из самых артистичных фигуристов. Его соревновательные программы были похожи на мини-спектакли.

Эта пара и после ухода со льда по-прежнему востребована в профессии. В качестве постановщиков программ они работали со многими современными чемпионами: Татьяной Навкой - Романом Костомаровым, Юко Кавагути - Александром Смирновым, Александрой Бойковой - Дмитрием Козловским, Александрой Степановой - Иваном Букиным, сыном Андрея Букина.

Создание в 1986 году Театра ледовых миниатюр, где Бобрин является художественным руководителем и режиссером, стало логичным продолжением его карьеры. Этот успешный, в том числе и с коммерческой точки зрения, проект можно считать началом популярной и раскрученной нынче истории с ледовыми шоу. C 1988 года в Театре работала и Наталья Бестемьянова: и выступала, и в 2000-х стала его генеральным директором.

Не каждый олимпийский чемпион может похвастаться такой налаженной и устроенной жизнью после спорта. Супруги живут на участке площадью 56 соток в элитном поселке Кратово. Но с такой страстью к украшениям с бриллиантами за 2-3 тысячи долларов, о которой Наталья Филимоновна рассказала в программе "Секрет на миллион", даже солидной "президентской" надбавки к пенсии действительно может не хватать.

Вряд ли финансовые проблемы замечательной фигуристки, получающей от государства 85-90 тысяч рублей честно заработанной обычной и олимпийской пенсии, огорчат обычных пенсионеров. Выдающиеся достижения спортсменки вызывают уважение.

Подготовила Ольга Володина

Военные пенсии выше гражданских

Военные пенсии (выплачиваются по линии министерства обороны, МВД, ФСБ и ряда других силовых ведомств) выше гражданских. Но назвать их очень большими язык не поворачивается. Дело в том, что размер выплат отставникам зависит не только от должности и звания бывшего военного и времени его пребывания в строю. Но и от того, когда человек расстался с погонами: до или после "денежной реформы" в армии. Она, напомним, произошла в 2012 году. К примеру, уволившийся прежде этого срока полковник с 23-летней календарной выслугой вместе с доплатой за участие в боевых действиях ежемесячно получает около 32 тысяч рублей.

Подготовил Юрий Гаврилов