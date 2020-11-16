Названы способы снижения объемов захоронения отходов в России

Новости

Президент Беларуси поздравил Одре Азуле с 75-летием ЮНЕСКО 13:46
Стало известно, за сколько сдают самые дорогие квартиры Петербурга 13:37
Новая система ответственности производителей заработает в 2021 году 13:36
Мурашко: От гриппа в России привито около 40% населения 13:36
Мишустин призвал сократить время ответа "скорой" на звонки пациентов 13:29
Турецкие власти призвали закрыть Стамбул из-за коронавируса 13:23
Путин поздравил Санду с победой на выборах президента Молдавии 13:18
Лукашенко поручил решить вопрос об уплате дорожного сбора 13:18
На трассе М-4 в Краснодарском крае ограничили движение фур 13:15
Россияне на 70% чаще стали ремонтировать автомобили и мелкую бытовую технику 13:11
Певица Диана Гурцкая заболела COVID-19 13:09
В России авиакомпании усилили дезинфекцию самолетов 12:56
Додон поздравил Санду с победой на президентских выборах 12:55
В России могут запретить трубочки для коктейлей и ватные палочки 12:45
Пашинян взял на себя ответственность за ситуацию с Нагорным Карабахом 12:35
Чернышенко хочет запустить нацпроект по туризму к лету 12:20
В воронежской колонии пресекли деятельность террористической сети 12:11
В Москве зарегистрировано 6360 новых случаев COVID-19 12:02
Швеция не будет водить карантин даже из-за рекордной заболеваемости COVID-19 12:02
"Автодор" завершил работы на трассе "Урал" в рамках строительства ЦКАД 12:00
Зрители назвали лучшие фильмы, сериалы, актеров и актрис 2020 года 11:48
Увольнять из-за постов в соцсетях стали в два раза чаще 11:38
Тренер объяснила низкую популярность онлайн-тренировок в изоляцию 11:36
В Минприроды проведут проверку срыва закупки мусорных контейнеров 11:34
В Челябинской области режим ограничений продлен до конца декабря 11:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Каким мы запомним Армена Джигарханяна
Каким мы запомним Армена Джигарханяна
Семнадцать премьер недели по ТВ и в Сети с 16 по 22 ноября
Семнадцать премьер недели по ТВ и в Сети с 16 по 22 ноября
В России создали многоразовые защитные маски с серебром и медью
В России создали многоразовые защитные маски с серебром и медью
16.11.2020 12:45
Рубрика: Общество

Названы способы снижения объемов захоронения отходов в России

Текст: Алексей Дуэль
Довести долю отправляемых на полигоны твердых коммунальных отходов до 50% от образуемого объема в 2030 году Россия сможет за счет их переработки, компостирования и получения твердого топлива. Об этом на пресс-конференции в онлайн-режиме рассказал заместитель генерального директора ППК "Российский экологический оператор" Алексей Макрушин.
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

"Органика составляет примерно треть всего объема отходов, ее компостирование резко сократит вывоз на полигоны, - отметил Макрушин. - Кроме того, от полигонов, на которых нет органики, не исходит раздражающий людей запах".

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Тарифы на вывоз мусора в 2021 году вырастут в среднем на 4%

Вовлечение в переработку для получения вторичных ресурсов пластика, стекла и макулатуры позволит еще больше сократить объем захоронения, считает Макрушин. По его данным, сейчас почти в каждом регионе страны создают новые объекты по сортировке и извлечению вторичного сырья. "В ближайшие годы мы выйдем на очень хорошие темпы", - заверил он.

Еще одно перспективное направление - получение из отходов твердого топлива, добавил Макрушин. Оно же может быть использовано в том числе для энергетической утилизации, отказаться от которой полностью все равно не получится.

"Даже с самой крупной экономике мира, в США, удается утилизировать только 48% отходов, 52% отправляются на захоронение. Наша цель - к 2030 году захоранивать меньше 50% отходов. Раздельный сбор, компостирование, переосмысление привычек потребителей, - все это очень важно для решения поставленной задачи. Кроме того, вовлечь отходы во вторичный оборот поможет и расширенная ответственность производителей", - заявил он.

Общество Экология Экономика ЖКХ "Мусорная" реформа

Главное сегодня

Путин поздравил Санду с победой на выборах президента Молдавии
Мишустин призвал сократить время ответа "скорой" на звонки пациентов
Макрон высказался за независимую от США стратегию обороны Европы
SpaceX совершила второй пилотируемый запуск Crew Dragon к МКС
Ученые обнаружили способные подавлять COVID-19 растительные продукты
Что запрещено выбрасывать в контейнер с бытовым мусором
Почему важно помнить о Нюрнбергском процессе