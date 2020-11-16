Названы способы снижения объемов захоронения отходов в России

Довести долю отправляемых на полигоны твердых коммунальных отходов до 50% от образуемого объема в 2030 году Россия сможет за счет их переработки, компостирования и получения твердого топлива. Об этом на пресс-конференции в онлайн-режиме рассказал заместитель генерального директора ППК "Российский экологический оператор" Алексей Макрушин.

"Органика составляет примерно треть всего объема отходов, ее компостирование резко сократит вывоз на полигоны, - отметил Макрушин. - Кроме того, от полигонов, на которых нет органики, не исходит раздражающий людей запах".

Вовлечение в переработку для получения вторичных ресурсов пластика, стекла и макулатуры позволит еще больше сократить объем захоронения, считает Макрушин. По его данным, сейчас почти в каждом регионе страны создают новые объекты по сортировке и извлечению вторичного сырья. "В ближайшие годы мы выйдем на очень хорошие темпы", - заверил он.

Еще одно перспективное направление - получение из отходов твердого топлива, добавил Макрушин. Оно же может быть использовано в том числе для энергетической утилизации, отказаться от которой полностью все равно не получится.

"Даже с самой крупной экономике мира, в США, удается утилизировать только 48% отходов, 52% отправляются на захоронение. Наша цель - к 2030 году захоранивать меньше 50% отходов. Раздельный сбор, компостирование, переосмысление привычек потребителей, - все это очень важно для решения поставленной задачи. Кроме того, вовлечь отходы во вторичный оборот поможет и расширенная ответственность производителей", - заявил он.