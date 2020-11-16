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16.11.2020 22:26
Рубрика: Экономика

Минфин ушел в недра

После налоговой реформы нефтяная отрасль попросит новых льгот
Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Столичный выпуск № 258(8312)
Нефтедобывающая отрасль по традиции стала одним из источников финансирования возникшего дефицита бюджета. В результате налоговой реформы из отрасли в 2021-2025 годах будет изъято 650 млрд рублей, сказано в исследовании VYGON.Consulting "Налоги в нефтедобыче: реформа-2020".

Это вовсе не означает, что указанные средства в полном объеме автоматически поступят в федеральный бюджет. Компании будут сокращать нерентабельную добычу, так что размер общего "пирога" уменьшится, считают авторы исследования. Вместе с сокращением добычи ОПЕК+ в сочетании с низкими ценами на нефть увеличение налогов приведет к снижению инвестиционных планов компаний. А значит, к снижению добычи в будущем и как следствие - доходов бюджета, которые могут быть от нее получены.

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При этом системные изменения в фискальных правилах - расширение периметра действия налога на добавленный доход (НДД), то есть перехода с обложения валовой добычи на обложение финансового результата, соответствует общемировому опыту. В 2019 году в России НДД применялся на участках, где производилось 46,3 млн тонн нефти (менее 10%), с 2021 года этот показатель составит до 230 млн тонн, около 48% всей добываемой нефти в стране. Но общая нагрузка на нефтедобывающую отрасль в России остается одной из самых высоких в мире, а с 2021 года она возрастет еще больше.

Уменьшить негативные последствия от роста финансовой нагрузки возможно, если с 2023 года, после окончания сделки ОПЕК+, создать новые стимулы для инвестиций. Например, введения амортизационных отчислений в 30% из налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Потенциально это может дать 419 млн тонн сверх запланированной добычи и 4 трлн рублей дополнительных доходов бюджета к 2035 году.

В результате реформы нефтяники заплатят за пять лет на 650 миллиардов рублей налогов больше

В исследовании указывается необходимость согласования единой методологии по оценке эффективности налоговых изменений, чтобы снять проблему разногласий между минфином и отраслью по анализу их влияния на бюджет. Предлагается проводить такой анализ периодически, определить требуемую норму доходности инвестора и делать это с учетом особенностей различных активов (трудноизвлекаемые запасы, шельф, труднодоступные участки и прочее). Также речь идет об обязательной оценке мультипликативного эффекта нефтедобывающих проектов в связанных отраслях, для рынка труда и финансового сектора.

Экономика Отрасли Нефть и газ

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