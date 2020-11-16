Неизвестные украли медали и ордена советского полковника Косовичева

В полицию обратился сын знаменитого советского полковника Якова Косовичева. Он рассказал, что неизвестные проникли в его квартиру на Карамышевской набережной и похитили ценные вещи и крупную сумму денег. Об этом kp.ru рассказал источник в правоохранительных органах.

Среди похищенного были медали и ордена его отца - Героя Советского Союза, полковника Косовичева, руководившего стрелковым полком Западного и Белорусского фронтов.

Кроме того, были украдены доллары и евро на общую сумму около 5,5 миллиона рублей.