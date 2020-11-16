Новая система ответственности производителей заработает в 2021 году

Новая концепция расширенной ответственности производителей и импортеров может появиться в России уже в следующем году. Сейчас идет ее разработка, но процесс продвигается довольно сложно, сообщил на пресс-конференции в режиме онлайн заместитель гендиректора ППК "Российский экологический оператор" (РЭО) Алексей Макрушин.

"Сейчас удается собирать 7-8% платежей экологического сбора, - заявил Алексей Макрушин. - В бюджет могли бы поступать десятки миллиардов рублей, если бы все предприятия платили экологический сбор, а не пытались реализовывать ответственность самостоятельно".

По его словам, все необходимые предложения по изменению нормативной базы будут внесены в ближайшее время.

"Сейчас сделан акцент на утилизацию отходов, но проблема зачастую связана не с утилизацией, а со сбором таких предметов и их транспортировкой, - добавил Алексей Макрушин. - Важно не просто обеспечить финансирование утилизации, а создать систему по обращению с особыми видами отходов".

По данным РЭО, сейчас главная проблема не в переработке отслуживших свой век батареек, автопокрышек, электроники - всего того, что не должно попадать в обычные мусорные контейнеры, - а в сборе этих отходов и доставке на утилизацию. В качестве примера Алексей Макрушин привел два завода по переработке батареек, расположенные в Челябинской и Ярославской областях. Их мощности пока что загружены лишь на 20%. Причина этого - недостаточный приток сырья. В то же время для предпринимателей очень важно, чтобы они были обеспечены поставками и загрузкой. Это, как и возможность получить деньги за счет экологического сбора, - необходимые условия для развития отрасли, считает Макрушин.

Чтобы поток отходов, нуждающихся в особой переработке, достигал созданных для этого производственных мощностей, процесс их сбора должен стать удобным для людей, уверен Макрушин. Например, емкости для севших батареек должны быть во всех торговых центрах, школах, подъездах домов. Когда контейнеры для раздельного сбора отходов появятся в каждом дворе, больше семей начнет отделять пластик от объедков, полагает он. В результате и качество переработки отходов, и экономика отрасли будут улучшаться. Что в конечном счете, должно отразиться не только на экологии России, но и на тарифах за вывоз мусора. Ведь когда предприятия смогут с меньшими издержками извлекать больше вторичных ресурсов, их выручка возрастет и необходимость перекладывать на граждан часть финансирования их работы, сократится, считает Алексей Макрушин.