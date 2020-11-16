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16.11.2020 13:32
Рубрика: Экономика

Новые виды рельсов и шпал удешевят строительство трамвайных путей

Текст: Марина Трубилина
Широкое использование шпал из переработанного пластика на трамвайных путях собирается разрешить Минстрой. Ведомство готовит изменения в свод правил о строительстве этих линий.

В документе будет учтен опыт практической эксплуатации новых технологий, отметил замминистра строительства и ЖКХ Дмитрий Волков. Устанавливаются правила устройства автомобильных переездов через трамвайные пути, дополнены требования доступности посадочных площадок для инвалидов-колясочников.

Фото: iStock
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Новые конструкции переездов снизят повреждения пути и обеспечат более надежное сцепление колес автомобилей, в том числе во время дождей, отмечают в Минстрое. Проект изменений устраняет избыточные ограничения на перечень шпал и рельсов, возможных к применению при проектировании трамвайных линий. Имеются в виду, в первую очередь, шпалы из композитных материалов. Такие шпалы были успешно протестированы на трамвайных линиях в Москве летом 2017 года. В 2018 году с использованием новых шпал были проложены более 10 километров путей. По данным столичной мэрии, в 2019-2020 годах шпалы из переработанного пластика планировалось уложить еще на 22 участках трамвайных путей.

Укладка шпал из переработанного пластика - это экологичная технология, позволяющая сократить использование древесины и сохранить деревья. Она применяется в странах Европы и Азии, в США и Канаде. 10 километров путей с пластиковыми шпалами помогают сохранить около 1400 деревьев, указывают в Минстрое. Композитные шпалы существенно дороже деревянных, однако срок их эксплуатации - более 50 лет, что почти в 6,5 раз больше, чем у шпал из древесины.

В документе также установлены требования по проектированию трамвайных линий нестандартной колеи. Такие есть в нескольких городах на юге России. Применение для них широко распространенных рельсов железнодорожного профиля позволит, в частности, снизить стоимость их строительства на 5-10%. На перегоне в 1 километр экономия составит около 2 млн руб. При этом железнодорожные рельсы более долговечные и менее шумные.

Экономика Недвижимость Инфраструктура Правительство Минстрой

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