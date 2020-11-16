Новый проект даст каждому самостоятельно расследовать гибель группы Дятлова

Новости

Пять театральных школ поучаствуют в фестивале "ГИТИС - мастер-класс" 18:18
Топливо под Владимиром разлилось на 12 тысяч квадратных метров 18:13
Второе чтение дачной амнистии намечено на 17 ноября 18:02
Госдума во вторник рассмотрит проекты о Совфеде и гарантиях экс-президенту 18:00
В РФПИ прокомментировали сообщение об эффективности второй американской вакцины 18:00
Госдума 17 ноября рассмотрит проект о переселении из ветхого и аварийного жилья 17:45
В ВОЗ рассказали, что поможет остановить пандемию коронавируса 17:40
В Петербурге покупатель избил продавца за требование надеть маску 17:27
В Ростуризме оценили значение нового нацпроекта для экономики 17:26
В Италии активизировался вулкан и засыпал города пеплом 17:24
Россияне будут получать уведомления о мерах соцподдержки 17:11
Под Владимиром из сошедшего с рельсов поезда разлился мазут 17:04
Боец ММА Харитонов опубликовал фотографию своего лица, разбитого Яндиевым 16:50
Компания Moderna заявила о 94-процентной эффективности своей вакцины 16:47
Под Владимиром сошел с рельсов поезд с мазутом 16:30
В Минске усовершенствовали очки для ночного видения пилотов 16:20
Погибла самка леопарда, выпущенная на Кавказе в дикую природу в августе 16:13
Российские моряки впервые проведут учения в Черном море с ВМС Египта 15:52
У вратаря сборной России по футболу Сафонова подозревают коронавирус 15:48
Песков прокомментировал планы Турции отправить военных в Азербайджан 15:39
Глава МИД Армении подал в отставку 15:37
"Аэрофлот" возобновит рейсы на Кипр 15:34
В Ростове разработали робота-логиста 15:31
Врачи из Якутии пройдут стажировку в московских больницах 15:30
В столичной клинике по вине врачей скончались пятеро пациентов 15:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В России создали многоразовые защитные маски с серебром и медью
В России создали многоразовые защитные маски с серебром и медью
Семнадцать премьер недели по ТВ и в Сети с 16 по 22 ноября
Семнадцать премьер недели по ТВ и в Сети с 16 по 22 ноября
Задайте вопрос гендиректору национальной платежной системы "Таможенная карта"
Задайте вопрос гендиректору национальной платежной системы "Таможенная карта"
16.11.2020 17:18
Рубрика: Культура

Новый проект даст каждому самостоятельно расследовать гибель группы Дятлова

Текст: Сусанна Альперина
16 ноября, в день премьеры нового сериала Валерия Федоровича и Евгения Никишова "Перевал Дятлова", телеканал ТНТ и команда первого российского видеоагентства Ruptly запускают мультиплатформенный проект, который позволит пользователям самостоятельно расследовать таинственную гибель группы Дятлова.
Фото: Александр Натрускин/РИА Новости
Шоумен Митя Хрусталев вышел из больницы и рассказал, что с ним случилось

В основу совместного проекта ТНТ и Ruptly легли документальные материалы: фотографии, сделанные дятловцами незадолго до гибели, выписки из уголовного дела, интервью со следователями, местными жителями и ведущими экспертами, а также кадры и материалы из 8-серийного драматического триллера "Перевал Дятлова". В ходе работы над новым киносериалом, создателям удалось получить доступ к секретному делу 1959 года, материалам доследования 2000-х годов и дневникам дятловцев.

В релизе проекта говорится о том, что он в точности восстанавливает последние десять дней из жизни группы Дятлова: от сбора вещей и поездки на автобусе к началу турпохода до самостоятельного восхождения по тропе манси к финальной точке маршрута, на том самом безымянном перевале, названном позже в честь погибших туристов. По пути придется согреваться на 20-градусном морозе при помощи нехитрых приспособлений, общаться с местными жителями, писать письма родным и устраиваться на ночлег в палатке. Ну и самое главное, в конце маршрута, каждый сможет самостоятельно ответить на вопрос - что же случилось с группой Дятлова в начале февраля 1959 года.

Фото: kinopoisk.ru
"Бомба" от Тодоровского и Копылова превзошла ожидания Курчатова и Харитона

История с группой Дятлова - это не просто локальная советская история, а одна из самых больших мировых загадок. Выпущены десятки документальных фильмов, созданы тысячи статей и форумов, посвященных поискам ответа на волнующий всех вопрос. Даже спустя 60 лет в этой трагической истории так и не поставлена точка. Благодаря тому, что лендинг будет дополнительно дублироваться еще на испанский и английский языки, дописать последнюю страницу в истории группы Дятлова смогут зрители по всему миру.

Совместный проект ТНТ и Ruplty, посвященный последним десяти дням дятловцев, доступен на https://dyatlovpass.ruptly.tv. А новый 8-серийный драматический триллер "Перевал Дятлова" стартует уже сегодня, 16 ноября в 22:00 в эфире телеканала ТНТ.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

Главное сегодня

Путин поздравил Санду с победой на выборах президента Молдавии
Мишустин призвал сократить время ответа "скорой" на звонки пациентов
Интервью руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева "Российской газете". Главное
Попова рассказала о ситуации с COVID-19 в регионах
Мурашко: В РФ занято 84% больничных коек для больных с коронавирусом
Почему на стихах самого целомудренного поэта появилась маркировка 16+
Какая помощь нужна российским кинотеатрам