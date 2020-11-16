Новый проект даст каждому самостоятельно расследовать гибель группы Дятлова

16 ноября, в день премьеры нового сериала Валерия Федоровича и Евгения Никишова "Перевал Дятлова", телеканал ТНТ и команда первого российского видеоагентства Ruptly запускают мультиплатформенный проект, который позволит пользователям самостоятельно расследовать таинственную гибель группы Дятлова.

В основу совместного проекта ТНТ и Ruptly легли документальные материалы: фотографии, сделанные дятловцами незадолго до гибели, выписки из уголовного дела, интервью со следователями, местными жителями и ведущими экспертами, а также кадры и материалы из 8-серийного драматического триллера "Перевал Дятлова". В ходе работы над новым киносериалом, создателям удалось получить доступ к секретному делу 1959 года, материалам доследования 2000-х годов и дневникам дятловцев.

В релизе проекта говорится о том, что он в точности восстанавливает последние десять дней из жизни группы Дятлова: от сбора вещей и поездки на автобусе к началу турпохода до самостоятельного восхождения по тропе манси к финальной точке маршрута, на том самом безымянном перевале, названном позже в честь погибших туристов. По пути придется согреваться на 20-градусном морозе при помощи нехитрых приспособлений, общаться с местными жителями, писать письма родным и устраиваться на ночлег в палатке. Ну и самое главное, в конце маршрута, каждый сможет самостоятельно ответить на вопрос - что же случилось с группой Дятлова в начале февраля 1959 года.

История с группой Дятлова - это не просто локальная советская история, а одна из самых больших мировых загадок. Выпущены десятки документальных фильмов, созданы тысячи статей и форумов, посвященных поискам ответа на волнующий всех вопрос. Даже спустя 60 лет в этой трагической истории так и не поставлена точка. Благодаря тому, что лендинг будет дополнительно дублироваться еще на испанский и английский языки, дописать последнюю страницу в истории группы Дятлова смогут зрители по всему миру.

Совместный проект ТНТ и Ruplty, посвященный последним десяти дням дятловцев, доступен на https://dyatlovpass.ruptly.tv. А новый 8-серийный драматический триллер "Перевал Дятлова" стартует уже сегодня, 16 ноября в 22:00 в эфире телеканала ТНТ.