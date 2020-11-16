Онколог раскрыл первые признаки рака мозга

Самым частым симптомом одного из наиболее опасных видов онкологии - рака головного мозга - является головная боль. Об этом в интервью "Пятому каналу" предупредил онколог Михаил Мяснянкин.

Кроме того, среди других распространенных признаков недуга врач выделил тошноту, головокружение, потерю сознания, повышенную утомляемость, возникновение проблем со зрением и слухом. Достаточно тревожный симптом, требующий срочного обращения к медикам, - возникновение трудностей с произношением, когда начинают выпадать словосочетания, буквы. Это указывает на поражение органа, связанное с ростом образования.

Михаил Мяснянкин отметил, что опухоль мозга бывает как злокачественной, так и доброкачественной. Первая требует незамедлительного лечения, вторая - регулярного наблюдения у специалистов.