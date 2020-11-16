Новости

В КЧР из-за COVID-19 школы перешли на дистанционное обучение 10:39
Military Watch оценил установку лазера на МиГ-35 10:30
Нижегородский СК проверят данные об особняке полицейского за 60 миллионов 10:27
Российский прокат с отрывом возглавила комедия "Непосредственно Каха" 10:23
Москва увеличит финансирование высокотехнологичной медпомощи 10:18
Вышел трейлер комедии по рассказам Зощенко "Про Лёлю и Миньку" 10:13
Вышел трейлер драмы Стивена Содерберга "Пусть говорят" с Мерил Стрип 10:06
Видео: американец испытал советские разрывные патроны 10:06
В Хабаровском крае блогера заподозрили в убийстве мужчины 10:03
МИД: Москва выражает соболезнования в связи с кончиной главы МИД Сирии 10:01
"Космические войска" со Стивом Кареллом продлены на второй сезон 09:58
Цена нефти Brent поднялась выше 43 долларов за баррель 09:58
Операторов связи могут обязать установить антимошеннические системы 09:57
Умер актер из "Моей прекрасной няни" и "Папиных дочек" Юрий Черкасов 09:50
Банки попросили ЦБ ускорить обмен данными о подозрительных операциях 09:46
Москва выделит деньги на бесплатную для горожан вакцину от коронавируса 09:44
Глава МОК вручил Синдзо Абэ орден 09:44
Телефонный мошенник выманил у пенсионера 50 тысяч рублей 09:40
Более 2,5 тысячи КТ-исследований провели в резервных ковид-госпиталях Москвы 09:38
Бах и Суга выразили решимость провести Олимпиаду в 2021 году 09:26
Оперштаб: Еще 4244 пациента вылечились от коронавируса в Москве 09:16
Петр Бирюков: В Москве отремонтировали восемь набережных 08:33
Составлен рейтинг регионов РФ по доступности покупки автомобилей 08:27
Поставки российской вакцины "Спутник V" в Венесуэлу начнутся в январе 07:39
Врач предупредил о частой ошибке лечения COVID-19 на дому 07:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Каким мы запомним Армена Джигарханяна
Каким мы запомним Армена Джигарханяна
Семнадцать премьер недели по ТВ и в Сети с 16 по 22 ноября
Семнадцать премьер недели по ТВ и в Сети с 16 по 22 ноября
В России создали многоразовые защитные маски с серебром и медью
В России создали многоразовые защитные маски с серебром и медью
16.11.2020 09:57
Рубрика: Экономика

Операторов связи могут обязать установить антимошеннические системы

Текст: Ирина Алпатова
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Операторы связи должны будут устанавливать системы противодействия телефонному мошенничеству. О проекте такого законопроекта Минцифры пишет "Коммерсантъ". Документ будет обсуждаться сегодня на совещании межведомственной рабочей группы с участием Минцифры, МВД, ФСБ, Роскомнадзора, Центробанка (ЦБ), крупных банков и операторов связи.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Стоимость звонков из России в Беларусь снизилась в десятки раз

Под мошенничеством, или фродом будет считаться трафик, при котором вызов абонента происходит с использованием подменных номеров, специальных технических средств и софта или несанкционированного доступа к операторскому оборудованию с нарушением прав третьих лиц и безопасности сети. Телефонным спамом в документе называются рекламные вызовы или сообщения без согласия абонента.

После жалоб абонентов телефонные номера, с которых совершались мошеннические или спам-звонки, операторы смогут блокировать. Системы проверки номеров предстоит определить правительству.

В июле-сентябре 2020 года ЦБ передал операторам информацию о 9,6 тыс. номеров, выявленных по подозрению в совершении мошенничества, пишет издание. Из них заблокировано всего 66. Кроме того, 87% из 29 тыс. мошеннических банковских операций совершено также с использованием мобильного телефона. Это говорит о необходимости государственных мер борьбы с телефонным мошенничеством.

В отрасли при этом напоминают, что антифродовые системы и так установлены у операторов, и установка дополнительных устройств увеличит расходы компаний.

Экономика Финансы Банки Экономика Отрасли Связь Правительство Минцифры Правительство МВД Правительство ФСБ Правительство Минцифры Роскомнадзор Госфонды и контрольные органы Центральный банк Законопроекты и комментарии

Главное сегодня

Мишустин продлил упрощенный порядок регистрации лекарств еще на год
ЦИК: Санду лидирует на выборах главы Молдавии
SpaceX совершила второй пилотируемый запуск Crew Dragon к МКС
Страны Азии создали крупнейшую зону свободной торговли
Ученые обнаружили способные подавлять COVID-19 растительные продукты
Родителям первенцев будут давать ипотеку под 2,9%
Коттеджей на Новый год может не остаться