Операторов связи могут обязать установить антимошеннические системы

Операторы связи должны будут устанавливать системы противодействия телефонному мошенничеству. О проекте такого законопроекта Минцифры пишет "Коммерсантъ". Документ будет обсуждаться сегодня на совещании межведомственной рабочей группы с участием Минцифры, МВД, ФСБ, Роскомнадзора, Центробанка (ЦБ), крупных банков и операторов связи.

Под мошенничеством, или фродом будет считаться трафик, при котором вызов абонента происходит с использованием подменных номеров, специальных технических средств и софта или несанкционированного доступа к операторскому оборудованию с нарушением прав третьих лиц и безопасности сети. Телефонным спамом в документе называются рекламные вызовы или сообщения без согласия абонента.

После жалоб абонентов телефонные номера, с которых совершались мошеннические или спам-звонки, операторы смогут блокировать. Системы проверки номеров предстоит определить правительству.

В июле-сентябре 2020 года ЦБ передал операторам информацию о 9,6 тыс. номеров, выявленных по подозрению в совершении мошенничества, пишет издание. Из них заблокировано всего 66. Кроме того, 87% из 29 тыс. мошеннических банковских операций совершено также с использованием мобильного телефона. Это говорит о необходимости государственных мер борьбы с телефонным мошенничеством.

В отрасли при этом напоминают, что антифродовые системы и так установлены у операторов, и установка дополнительных устройств увеличит расходы компаний.