OPPO презентует смартфон с необычным гибким дисплеем

Китайская компания OPPO анонсировала на ежегодном мероприятии INNO Day 2020, которое пройдет 17 ноября, презентацию уникального гаджета. У нового смартфона будет гибкий выдвижной дисплей.

Как поясняет портал Gizmochina, плакат, анонсирующий гаджет, появился в соцсети Weibo. На нем написано: "Большой экран? Маленький экран? Бесконечный экран? В будущем ваш мобильный телефон можно будет свободно растягивать".

Гибкий дисплей устройства сворачивается внутри смартфона в рулон. Пользователь, потянув за край, сможет увеличить экран устройства.

Таким образом OPPO присоединилась к растущему списку производителей, работающих над смартфонами, дисплеи которых могут изменять свои размеры. В начале нынешнего года компания TCL продемонстрировала сворачивающийся гаджет. Также устройство со "скручивающимся" дизайном еще в 2019 году запатентовала LG.