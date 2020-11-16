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OPPO презентует смартфон с необычным гибким дисплеем

Текст:   Виктория Чернышева
16.11.2020,  
14:11
Фото: Weibo.com Фото: Weibo.com
Фото: Weibo.com

Китайская компания OPPO анонсировала на ежегодном мероприятии INNO Day 2020, которое пройдет 17 ноября, презентацию уникального гаджета. У нового смартфона будет гибкий выдвижной дисплей.

Как поясняет портал Gizmochina, плакат, анонсирующий гаджет, появился в соцсети Weibo. На нем написано: "Большой экран? Маленький экран? Бесконечный экран? В будущем ваш мобильный телефон можно будет свободно растягивать".

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Гибкий дисплей устройства сворачивается внутри смартфона в рулон. Пользователь, потянув за край, сможет увеличить экран устройства.

Таким образом OPPO присоединилась к растущему списку производителей, работающих над смартфонами, дисплеи которых могут изменять свои размеры. В начале нынешнего года компания TCL продемонстрировала сворачивающийся гаджет. Также устройство со "скручивающимся" дизайном еще в 2019 году запатентовала LG.

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