Пациентов будут выписывать из больницы после одного теста на COVID-19

Пациентов, перенесших коронавирусное заболевание, теперь можно будет выписывать домой из стационара после получения одного отрицательного теста на COVID-19 методом ПЦР, а не двух. Об этом говорится в постановлении, подписанном главой Роспотребнадзора Анной Поповой.

Если же тест окажется положительным, то повторный анализ возможен не ранее чем через три дня. На амбулаторное лечение из стационара могут выписать пациента с легкой формой заболевания до получения отрицательного теста только в случае, если у него есть возможность проживать дома в отдельной комнате. Если человек живет в коммунальной квартире, общежитии или снимает номер в отеле, ему придется проходить курс лечения в стационаре или обсерваторе. "Логичное решение при росте инфицирования. Уже к 23 тысячам заболевших в сутки приближаемся. Нужны дополнительные койки в стационарах для людей, у которых заболевание протекает в средней и тяжелой формах и кому нужна ­дыхательная поддержка", - говорит директор Института экономики здравоохранения НИУ "Высшая школа экономики" Лариса Попович.

Как рассказал глава минздрава Михаил Мурашко, в стране развернуто 263 тысячи коек для пациентов с коронавирусом, из которых занято в среднем 84%. В регионах с наиболее сложной ситуацией места в стационарах делятся на койки первичного приема и койки долечивания. "Это позволяет нам, как в военных условиях, более качественно обслуживать тяжелые категории пациентов и по возможности освобождать койки для интенсивного лечения, переводя пациентов на койки для менее тяжелых больных", - отметил министр.

А вот контактировавшим с больными COVID-19 больше не нужно сдавать тест на коронавирус для возвращения на работу или учебу: при отсутствии симптомов заболевания им достаточно пробыть 14 дней на самоизоляции - дома либо в обсерваторе. Опять же чтобы не создавать дополнительную нагрузку на систему здравоохранения. Если человек после общения с больным и сам почувствовал недомогание, то после 14-дневного карантина тест обязателен.

Роспотребнадзор сократил срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19: он не должен превышать 48 часов с момента поступления биологического материала в лабораторию. Подтвержденным случаем COVID-19 считается любой случай с лабораторным подтверждением любым из методов, определяющим антиген возбудителя, подчеркивается в принятом постановлении.

Ранее изменения в приказ по оказанию медпомощи внес минздрав. Документ вступил в силу с 8 ноября. Раньше жилищные условия в расчет не принимались. А теперь отправят в больницу пациентов, живущих в общежитиях и коммуналках, а также совместно с людьми старше 65 лет или имеющими хронические заболевания.

При этом пациентов, которых оставили дома, врач должен предупредить, что при ухудшении самочувствия нужно срочно вызывать "скорую" или медиков из поликлиники. И оставить памятку с указанием нужных телефонов для обращения за экстренной помощью. Если человек живет не один, то врач должен рассказать остальным жильцам о рисках заболевания и необходимости временного проживания в другом помещении. А также напомнить, что если люди, проживающие в одной квартире с больным, не станут соблюдать карантин, это может спровоцировать массовое заболевание ковидом. И тогда вполне реально попасть под уголовную ответственность.

В приказе минздрава говорится, что пациентов из больниц можно переводить на домашнее долечивание еще до получения отрицательного теста на COVID-19. Но только при условии, что есть отдельная комната. Лариса Попович пояснила, что когда больной большую часть времени проводит в отдельной комнате, риск инфицирования других членов семьи заметно снижается. Да и ученые сейчас придерживаются мнения, что хоть коронавирус и передается воздушно-капельным путем, но чтобы один человек заразился от другого, он должен находиться совсем рядом с больным. При этом больной должен кашлять и чихать непосредственно на другого человека. Социальная дистанция спасает от заражения так же, как и маска.