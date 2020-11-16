Патентование для выживания: эксперт Сколтеха - об эффективных моделях перехода к инновационной экономике в России

Большинство стран, нацеленных на переход к инновационному типу экономики, делают упор на патентование за рубежом. Более 56% всех патентов в мире носят международный характер. Это необходимое условие для развития высокотехнологичного бизнеса, поскольку современные компании обязаны выходить на глобальную арену, чтобы обеспечить свое выживание на национальном рынке, - в этом уверен профессор Центра предпринимательства и инноваций Сколковского института науки и технологий Кельвин Уиллоуби.

Фото: Предоставлено Центром предпринимательства и инноваций Сколковского института науки и технологий

"Даже если компания стала главным поставщиком технологий на локальном рынке, она все равно не сможет конкурировать с крупным международным бизнесом, обладающим несопоставимо большими возможностями для развития и совершенствования своих продуктов в той же сфере", - объяснил Кельвин Уиллоуби.

Эксперт уверен, что задача государства для развития инновационного бизнеса - найти "золотую середину" в этом вопросе, то есть перейти к сбалансированной основе для экономики за счет международной торговли в сфере высокотехнологичных товаров и услуг: "Одна крайность - импортировать из других стран большую часть товаров, услуг и технологий с высокой долей вложений в интеллектуальную собственность. Это дорого, поэтому экономика страны должна полагаться на альтернативные источники дохода. В случае России, это нефть и газ. Другая крайность, которая для многих выглядит более привлекательно, - полный переход на высокотехнологическую и инновационную базу экономики и торговли. Думаю, самый реалистичный вариант находится между этими крайностями".

В этой области российская экономика сталкивается с очевидными вызовами. Так, согласно последнему исследованию НИУ "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) и Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), доля инновационной продукции в экспорте составляет всего 3,9% (против 18,8% в Германии или 14,7% во Франции), а весь объем оценивается порядка 1,4 млрд долларов - в 93,4 раза меньше, чем в США, и в несколько десятков раз меньше, чем в развитых европейских странах.

Поддержать трансформационную стратегию государства может развитие системы управления интеллектуальной собственностью.

"Между национальным благосостоянием и уровнем инновационности есть прямая взаимосвязь: чем больше в стране патентов на оригинальные изобретения, тем выше в ней показатель ВВП на душу населения. Россия находится где-то посередине, а Швейцария, признанная самой инновационной страной в мире, - на самой вершине графика", - рассказал Кельвин Уиллоуби.

Один из важнейших факторов, влияющих на уровень инновационности страны, - это предпочитаемая модель патентования. Всего можно выделить три подхода: доминирующий в России внутренний тип (domestic patenting), международный "внутренне направленный" (inward-bound), когда иностранцы инвестируют в производство в России и патентуют здесь же, а также международный "внешне направленный" (outward-bound), при котором российский изобретатель получает патент за границей.

С точки зрения международного патентования в России пока наблюдается явный дисбаланс. Так, в 2019 году отечественные изобретатели подали 23 337 патентных заявок в Роспатент, и только 1218 - через международную систему (Patent Cooperation Treaty, РСТ), осуществляющую единую процедуру защиты изобретений в государствах, подписавших Договор о патентной кооперации. Таким образом, сейчас Россия на несколько порядков отстает от лидеров - Китая (58 990 заявок через PCT) и США (57 840).

"В рамках исследования взаимосвязи между уровнем инновационности и экономическим развитием я измерил, какую долю занимает третий тип патентования в разных странах. Оказалось, что в 2000 году, когда мы только начинали собирать эти данные, приблизительно четверть всех патентов в мире можно было отнести к внешним. А уже в 2018 году этот показатель составил больше половины - 56%. То есть именно третья модель патентования, которая слабо развита в России, заняла доминирующее место в мире", - подчеркнул эксперт.

Все показатели свидетельствуют о том, что международная "внешне направленная" модель патентования играет ключевую роль для экономического развития государства. Однако здесь есть интересная особенность: страны со средним уровнем благосостояния чаще всего выходят на "плато" и остаются в состоянии стагнации. Противоположная ситуация наблюдается в странах с низкими доходами: они пытаются улучшить свое положение за счет развития торговли и внедрения инноваций и, следовательно, увеличивают долю международных патентов. Со своей стороны государства-лидеры активно занимаются как внутренним, так и внешним патентованием и усиливают свои доминирующие позиции в мире.

"Разработанный мной индекс IPAD (International Pattern Application Density Index) учитывает процент внешнего патентования в портфолио отдельной страны и измеряет частоту применения данной модели на мировом уровне. Согласно ему Республика Корея занимает лидирующее положение по инновационности, на втором месте - Япония. Хотя такие страны, как США, Китай, Корея и Япония, могут похвастаться развитыми системами патентования и выдают большое количество национальных патентов, они не находятся в числе лидеров по международному патентованию. Наибольшую выгоду от технологического развития и продвижения своих изобретений на глобальной арене получают малые европейские государства и их конкуренты вроде Сингапура", - добавил эксперт.

Индекс наглядно показывает, что даже небольшие государства могут достичь высокого уровня благосостояния благодаря внешней направленности патентования. Например, Исландия - крошечная страна с очень высоким инновационным потенциалом - в последнее время демонстрирует стремительный рост за пределы своего локального рынка.

"Агрессивная, творческая, сложная, направленная вовне стратегия патентования стимулирует эконмическое развитие страны", - пояснил Кельвин Уиллоуби.

Подводя итог сессии на онлайн-конференции Distant & Digital, эксперт заметил, что, несмотря на прямую зависимость между направленностью патентования и благосостоянием страны, этот вопрос гораздо тоньше: "Недостаточно просто патентовать, даже на международном уровне. Чтобы повысить инновационный потенциал национальных компаний, необходимо разрабатывать сложную стратегию для разных стран и сфер производства, отдельных продуктов в конкретных высокотехнологичных областях".

Отличным примером для бизнеса может послужить патентная стратегия международного гиганта Huawei. С 2003 года компания начала выходить на глобальный рынок и сразу столкнулась с проблемами в сфере защиты прав на интеллектуальную собственность, что подстегнуло ее начать заниматься патентованием. До 2010 года подавляющее большинство патентов Huawei были зарегистрированы в Китае, сейчас же на него приходится менее половины из них. Компанию можно назвать одним из самых умных игроков в сфере патентования на международной арене.

"В мире технологий нужно быть международным игроком, чтобы выжить, в том числе и на поле интеллектуальной собственности. Это необходимо не только для расширения бизнеса или улучшения финансовых показателей, но и для экономического выживания. Данный принцип применим в равной степени и к странам, и к отдельным компаниям", - заключил Кельвин Уиллоуби.

Организаторами онлайн-конференции Distant & Digital выступили Ассоциация IPChain, Федерация интеллектуальной собственности (ФИС), Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO) и международный коммуникационный бренд IPQuorum. Соорганизатор и партнер модуля LegalTech - Фонд "Сколково".