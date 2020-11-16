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16 ноября 2020 г.

Постановление правительства Пензенской области от 13 ноября 2020 года № 791-пП "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Пензенской области за III квартал 2020 года"

Дата подписания 13 ноября 2020 г.
Опубликован 16 ноября 2020 г.

В соответствии с Федеральным законом от 24.10.1997 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" (с последующими изменениями), законами Пензенской области от 23.05.2002 № 365-ЗПО "О прожиточном минимуме в Пензенской области" (с последующими изменениями) и от 02.04.2013 № 2377-ЗПО "О потребительской корзине в Пензенской области" (с последующими изменениями), в целях определения уровня жизни населения Пензенской области и оказания социальной поддержки малоимущим гражданам, проживающим на территории Пензенской области, руководствуясь Законом Пензенской области от 22.12.2005 № 906-ЗПО "О Правительстве Пензенской области" (с последующими изменениями), Правительство Пензенской области постановляет:

1. Установить по представлению Министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Пензенской области за ΙΙΙ квартал 2020 года согласно приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего вопросы трудовых отношений.

Исполняющий обязанности Губернатора Пензенской области Н.П.Симонов


Приложение к постановлению Правительства Пензенской области 13.11.2020 № 791-пП

Величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Пензенской области за ΙΙΙ квартал 2020 года (рублей)



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