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16.11.2020 18:03
Рубрика: Культура

Первый эпизод 13-го сезона сериала "Доктор Кто" выйдет в конце декабря

Текст: Сусанна Альперина
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

BBC Studios объявила о том, что начала съемки тринадцатого сезона сериала "Доктор Кто". Джоди Уиттакер снова сыграет роль Доктора, и фанаты с нетерпением ждут встречи с ее приключениями, когда она вновь продолжит битву за справедливость через пространство и время.

Фото: twitter.com/ bbcdoctorwho
Доктор Кто стал чернокожей женщиной

Студия сделала уточнение, что, согласно протоколам безопасности, команда "Доктора Кто" проводит съемки в соответствии со строгими отраслевыми и правительственными директивами, чтобы обеспечить безопасность всех актеров и съемочной группы. "Учитывая дополнительное время и соблюдая все необходимые условия, команда сериала снимает восемь эпизодов, а не одиннадцать, как обычно", - говорится в заявлении BBC Studios.

Шоураннер Крис Чибнелл, говоря о новом сезоне, отметил: "В этот самый странный год съемочная группа "Доктора Кто" сотворила настоящее чудо, чтобы вернуть сериал в производство, чему мы очень рады. Учитывая сложность создания "Доктора Кто" и новые строгие рабочие протоколы, связанные с COVID-19, нам потребуется больше времени для съемок каждого эпизода, и это означает, что в итоге получится восемь эпизодов, а не одиннадцать, как обычно. Для всех во всем мире это очень сложный период, но Доктор никогда не уклоняется от вызова!"

Мэтт Стривенс, исполнительный продюсер BBC Studios, добавил: "Мы взволнованы тем, что снова смогли начать съемки следующего сезона "Доктора Кто". Великолепная производственная команда, съемочная группа и актеры снова начали работу над сериалом в эти трудные времена. Он будет таким же насыщенным и, как всегда, со множеством сюрпризов".

В последний раз тринадцатого Доктора видели в финале драматического 12-го сезона, где ее судьба оказалась под вопросом после того, как она была заперта в вечной тюрьме. В предстоящем праздничном эпизоде под названием "Революция Далеков" лучшим друзьям Доктора - Яз (в исполнении Мандипы Гилл), Райану (Тосин Кол) и Грэхему (Брэдли Уолш) - придется вернуться к жизни уже без нее. Однако вскоре они узнают про коварный план с участием одного из главных и самых страшных врагов Доктора - Далеков. Как сражаться с Далеками без Доктора? Судьба Доктора неизвестна, что принесет 13-й сезон? Спецвыпуск "Революция Далеков" покажет BBC One уже 25 декабря.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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