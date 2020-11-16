Песков прокомментировал планы Турции отправить военных в Азербайджан

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ о планах турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана отправить военных в Азербайджан.

По словам представителя Кремля, в Азербайджане будет мониторинговый центр, куда нужно отправить турецких военных.

"Это выполнение внутренних процедур, предусмотренных внутренним законодательством Турецкой Республики ", - цитирует ТАСС Пескова.

Кроме того, пресс-секретарь президента, комментируя соглашение по созданию совместного мониторингового центра в Азербайджане, назвал его продуктом двусторонней договоренности РФ и Турции.