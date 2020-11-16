Пять театральных школ поучаствуют в фестивале "ГИТИС - мастер-класс"

В понедельник стартовал III "Театральный фестиваль стран СНГ "ГИТИС - мастер-класс", который в этом году впервые проходит в онлайн-формате.

Фестиваль должен был начаться еще в марте, но вмешалась пандемия коронавируса, и театральный марафон перенесли на осень. Но и этой осенью студенты театральных вузов стран СНГ не смогли приехать в Россию, чтобы показать свои лучшие спектакли. И тогда организаторы решили провести традиционную встречу в онлайн-формате.

Пять театральных школ - Азербайджанский государственный университет культуры и искусств, Казахский национальный университет искусств, Академия музыки, театра и изобразительных искусств Республики Молдова, Государственный институт искусств и культуры Узбекистана и Российский институт театрального искусства - ГИТИС покажут свои студенческие спектакли.

Как обычно, мастера и педагоги ГИТИСа проведут лекции и мастер-классы для участников фестиваля, в этот раз тоже онлайн.

Зрители смогут увидеть трансляции на официальном YouTube-канале ГИТИСа и портале Культура.рф. В программе: Уильям Шекспир "Ромео и Джульетта" (Азербайджанская Республика), Карло Гоцци "Турандот" (Республика Узбекистан), Борис Акунин "Чайка" (Республика Молдова) и Антон Чехов "Предложение" (Россия).

Главная цель фестиваля, по словам организаторов, - это укрепление культурного сотрудничества между странами СНГ в сфере театрального образования. Организаторы - Российский институт театрального искусства - ГИТИС и Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ при поддержке Министерства культуры РФ.