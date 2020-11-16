Новости

Харитонова могут выписать из больницы в пятницу 19:46
Мишустин и Пашинян обсудили экономическое сотрудничество и борьбу с COVID 19:30
В Саранске пятилетний мальчик спрыгнул с 5 этажа, чтобы встретить отца 19:22
Минтруд предложил расширить меры соцподдержки для бездомных 19:16
Росстат: Задолженность по зарплате выросла почти до 1,9 миллиарда рублей 19:00
В Петербурге возле мемориальных досок предложили запретить торговлю 18:50
Большой театр заново продаст билеты на спектакли 18:46
Депутат Гусева требует увеличить расходы бюджета на помощь безработным 18:36
Путин и Нетаньяху обсудили поставки вакцины от COVID-19 18:35
Глава ВОЗ: Вакцина от COVID-19 лишь одна из мер, способных остановить пандемию 18:22
Пять театральных школ поучаствуют в фестивале "ГИТИС - мастер-класс" 18:18
Топливо под Владимиром разлилось на 12 тысяч квадратных метров 18:13
Второе чтение дачной амнистии намечено на 17 ноября 18:02
Госдума во вторник рассмотрит проекты о Совфеде и гарантиях экс-президенту 18:00
В РФПИ прокомментировали сообщение об эффективности второй американской вакцины 18:00
Госдума 17 ноября рассмотрит проект о переселении из ветхого и аварийного жилья 17:45
В ВОЗ рассказали, что поможет остановить пандемию коронавируса 17:40
В Петербурге покупатель избил продавца за требование надеть маску 17:27
В Ростуризме оценили значение нового нацпроекта для экономики 17:26
В Италии активизировался вулкан и засыпал города пеплом 17:24
Россияне будут получать уведомления о мерах соцподдержки 17:11
Под Владимиром из сошедшего с рельсов поезда разлился мазут 17:04
Боец ММА Харитонов опубликовал фотографию своего лица, разбитого Яндиевым 16:50
Компания Moderna заявила о 94-процентной эффективности своей вакцины 16:47
Под Владимиром сошел с рельсов поезд с мазутом 16:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В России создали многоразовые защитные маски с серебром и медью
В России создали многоразовые защитные маски с серебром и медью
Семнадцать премьер недели по ТВ и в Сети с 16 по 22 ноября
Семнадцать премьер недели по ТВ и в Сети с 16 по 22 ноября
Задайте вопрос гендиректору национальной платежной системы "Таможенная карта"
Задайте вопрос гендиректору национальной платежной системы "Таможенная карта"
16.11.2020 18:18
Рубрика: Культура

Пять театральных школ поучаствуют в фестивале "ГИТИС - мастер-класс"

Текст: Наталья Лебедева

В понедельник стартовал III "Театральный фестиваль стран СНГ "ГИТИС - мастер-класс", который в этом году впервые проходит в онлайн-формате.

Фестиваль должен был начаться еще в марте, но вмешалась пандемия коронавируса, и театральный марафон перенесли на осень. Но и этой осенью студенты театральных вузов стран СНГ не смогли приехать в Россию, чтобы показать свои лучшие спектакли. И тогда организаторы решили провести традиционную встречу в онлайн-формате.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Как пройти творческое прослушивание в ГИТИСе

Пять театральных школ - Азербайджанский государственный университет культуры и искусств, Казахский национальный университет искусств, Академия музыки, театра и изобразительных искусств Республики Молдова, Государственный институт искусств и культуры Узбекистана и Российский институт театрального искусства - ГИТИС покажут свои студенческие спектакли.

Как обычно, мастера и педагоги ГИТИСа проведут лекции и мастер-классы для участников фестиваля, в этот раз тоже онлайн.

Зрители смогут увидеть трансляции на официальном YouTube-канале ГИТИСа и портале Культура.рф. В программе: Уильям Шекспир "Ромео и Джульетта" (Азербайджанская Республика), Карло Гоцци "Турандот" (Республика Узбекистан), Борис Акунин "Чайка" (Республика Молдова) и Антон Чехов "Предложение" (Россия).

Главная цель фестиваля, по словам организаторов, - это укрепление культурного сотрудничества между странами СНГ в сфере театрального образования. Организаторы - Российский институт театрального искусства - ГИТИС и Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ при поддержке Министерства культуры РФ.

Культура Культурный обмен Общество Образование Гид-парк

Главное сегодня

В России ввели новые правила для контактировавших с больными COVID-19
Россияне будут получать уведомления о мерах соцподдержки
Интервью руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева "Российской газете". Главное
Попова сообщила о ситуации с COVID-19 в регионах
В ВОЗ рассказали, что поможет остановить пандемию коронавируса
Почему на стихах самого целомудренного поэта появилась маркировка 16+
Какая помощь нужна российским кинотеатрам