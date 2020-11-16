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16.11.2020 22:23
Рубрика: Экономика

Десять лет с правом переписки

План достижения национальных целей ждут постоянные дополнения
Текст: Игорь Зубков
Российская газета - Столичный выпуск № 258(8312)
Даже после утверждения единый план по достижению национальных целей развития до 2030 года будет постоянно обогащаться новыми инициативами, правительство открыто для экспертных предложений, но они должны быть просчитаны с точки зрения бюджетных затрат, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Он продолжил серию встреч по обсуждению плана, на этот раз свои предложения высказали представители Общественной палаты и ОНФ. План определяет конкретные шаги по достижению национальных целей на горизонте следующего десятилетия (снижения смертности и уровня бедности, прекращение падения рождаемости и т.д.). Только цели будут оставаться константой, подчеркнул Белоусов.

Фото: РИА Новости
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"Инициативы - это не только что сделать, но и как сделать, кто это будет делать, и неплохо бы сказать хотя бы шепотом - сколько это будет стоить, - призвал он. - Очень часто... самые лучшие идеи разбиваются о самый простой вопрос - а сколько это будет стоить".

По словам главы минэкономразвития Максима Решетникова, ежегодные расходы на реализацию этого плана составят 12 трлн рублей, за вычетом закрытых статей это более половины бюджета на следующий год и свыше 70% расходов. Для сравнения, стоимость всех нацпроектов - 2 трлн рублей в год. "Таким образом, подавляющая часть бюджетных расходов теперь жестко связана с достижением национальных целей развития, - подчеркнул Решетников. - Это важный шаг в системе бюджетирования".

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