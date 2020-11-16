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16.11.2020 19:09
Рубрика: Экономика

Без перехода на личности

Покупатель засудил магазин за требование предъявить паспорт
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 258(8312)
Житель Череповца Денис К. купил в одном из местных магазинов решетку для раковины ценой в 54 рубля. За товар расплатился банковской картой. Но дома обнаружил, что стал жертвой обмана: размер решетки был меньше указанного на ценнике.

"Череповчанин обратился в магазин с просьбой вернуть деньги, - рассказывают в объединенной пресс-службе судов Вологодской области. - Администратор отказался принять у него товар и сделать возврат без предъявления паспорта или водительского удостоверения. Денис написал претензию, в ответ на которую для возврата денег от него также потребовали удостоверение личности. Тогда он направил заявление об обмене товара на товар нужного ему размера, но его просьбу проигнорировали, поэтому мужчина обратился к мировому судье".

В Петербурге недовольные покупатели пришли в магазин с пневматикой

Видимо, две стороны пошли на принцип. Покупатель настаивал на том, что требовать от него удостоверение личности незаконно. Вопрос должен решаться проще: взяли решетку и либо выдали новую, нужного размера, либо вернули деньги. И, кстати, продавцы, на его взгляд, не вправе настаивать на том, что деньги должны возвращать покупателю безналично - на карту. Зачем все усложнять, когда можно просто достать деньги из кассы?

Истец оказался серьезным и основательным человеком. Другой бы и не стал судиться из-за полусотни рублей. А он написал официальные запросы в налоговую службу, Роспотребнадзор и Центральный банк, и везде с ним согласились.

Хотя цена покупки была 54 рубля, обе стороны пошли на принцип. В итоге суд подтвердил правоту покупателя: для возврата товара не требуются ни паспорт, ни удостоверение

"Мировой судья удовлетворил требования истца частично и взыскал с магазина в его пользу стоимость товара в размере 54 рублей, компенсацию морального вреда в размере 500 рублей и штраф в размере 277 рублей", сообщили в пресс-службе.

Заочное решение вступило в законную силу. Таким образом, несговорчивые коммерсанты должны заплатить в общей сложности 831 рубль. В каком-то смысле еще дешево отделались: покупатель мог нанять дорогостоящих адвокатов и потребовать возместить расходы и на них.

500 рублей составила компенсация морального вреда за то, что продавцы требовали от покупателя паспорт при возврате товара ценой в 54 рубля

Что касается 277 рублей, то это штраф в пользу покупателя. По закону он назначается в том случае, когда продавцы отказались добровольно выполнить законные требования, и составляет половину от взысканной суммы.

Но что самое главное - дело должно послужить уроком остальным продавцам. Для возврата товара не требуются ни паспорт, ни удостоверение личности. Таков закон.

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