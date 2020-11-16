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16.11.2020 11:27
Рубрика: Происшествия

Полиция подтвердила задержание бойца UFC Яндиева

Текст: Максим Домчев

Правоохранительные органы Москвы подтвердили задержание бойца UFC Адама Яндиева. Его подозревают в драке, в которой получил травмы другой боец ММА Сергей Харитонов.

Инцидент произошел в пятницу вечером в спорткомплексе "Лужники". В ходе разговора Яндиев нанес несколько ударов по лицу Харитонову. В числе травм - перелом носа, черепно-мозговая травма и другие повреждения.

Бойцу ММА Харитонову предстоит операция

В понедельник в пресс-службе ГУ МВД по Москве заявили, что Яндиев был задержан. "Один из участников конфликта во дворце спорта "Лужники" задержан в порядке статьи 91 УПК РФ", - заявило ТАСС.

Сообщалось, что ранее задержанный Яндиев не признал свою вину. Против него возбуждены сразу два дела по статье 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Вторым пострадавшим стал знакомый Харитонова Руслан Абдо. У него также сломан нос, есть и другие травмы.

Происшествия Правосудие Следствие Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды Москва ГУМВД Москвы

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