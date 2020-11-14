В отношении избившего Харитонова Яндиева возбуждено уголовное дело

Против бывшего бойца UFC Адама Яндиева возбуждено уголовное дело за нападение на другого представителя смешанных единоборств Сергея Харитонова.

В отношении Яндиева возбуждены сразу два уголовных дела по статье 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". В пятницу в Лужниках он напал на Руслана Абдо, а после этого атаковал Харитонова, нанеся ему травмы.

"По результатам проведенной проверки дознавателем территориального ОМВД в отношении подозреваемого возбуждено два уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей, - сказали ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

По итогам инцидента у Харитонова диагностирован перелом носа, есть и другие травмы. В понедельник ему будет проведена операция.

Сам Харитонов в Instagram обратился к другим бойцам ММА после этого происшествия.

"Я еще раз хочу обратиться ко всем спортсменам-профессионалам! Никогда не применяйте свою силу за пределами спортивных залов, если только вашим близким и окружающим грозит опасность. Мы тренируемся для того, чтобы показать публике свою силу в клетке, на ринге или татами. А самое страшное, когда люди специально готовятся в залах, чтобы совершать преступления. Тренеры должны выявлять таких людей и выгонять из залов", - написал Харитонов.